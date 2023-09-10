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Neverwinter Nights: Enhanced Edition (Полная версия)

Neverwinter Nights: Enhanced Edition (Полная версия) 8193A00012

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Версия:
8193A00012
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Beamdog
Категория:
Ролевые / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 2.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 481
Скриншоты
Описание

Neverwinter Nights - это игра в стиле мрачного фэнтези, действие которой происходит в огромном открытом мире. На протяжении всей игры игроки откроют для себя тайны подземелий, сражаясь только с мифологическими врагами. Это даже создаст захватывающее приключение в этой игре. Игроки будут управлять своими персонажами через вид сверху вниз с помощью специальных механизмов управления, разработанных для телефонов. 


Потому что раньше эта игра появлялась в операционных системах ПК, но теперь есть отдельная версия для мобильных устройств. В то же время этот механизм управления будет спроектирован максимально просто, чтобы игроки могли легко манипулировать и использовать все навыки без каких-либо проблем. Кроме того, у этой игры будет интерфейс, разработанный максимально привлекательным и аккуратным. Поскольку это ролевая игра, игрокам нужно будет обращать внимание на все вокруг, в том числе на свое состояние. Не только это, но и эта игра будет иметь высококлассную графическую систему, которая сделает игру более привлекательной.



Информация о модах

Полная версия

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Скачать Neverwinter Nights: Enhanced Edition (Полная версия) v8193A00012 MOD APK

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Скачать Neverwinter Nights: Enhanced Edition (Полная версия) 2.6 Гб Ссылка 2 2.6 Гб
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