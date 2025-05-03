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Антирадар ContraCam, Радар ДПС (Мод, Premium Unlocked)

Антирадар ContraCam, Радар ДПС (Мод, Premium Unlocked) 3.9.80-Google

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Версия:
3.9.80-Google
Требования:
Android 4.0.3
Разработчик:
Dmitry Cherevko
Категория:
Программы / Навигаторы
Обновлено:
Сегодня, 16:45
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 17 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 350
Скриншоты
Описание

Сосредоточьтесь на дороге и будьте в безопасности благодаря расширенным функциям, предупреждающим водителей об ограничениях скорости, предстоящих поворотах и пробках впереди.


Избегайте аварий с помощью радара и мгновенных уведомлений об ограничении скорости. Больше не чувствуйте себя в безопасности, будьте в безопасности с ContraCam!


Никогда не заставать себя врасплох из-за неожиданных опасностей, путешествуя по стране на работу. Обеспечьте безопасность своей семьи, друзей и близких в их автомобиле с помощью красиво оформленных карт вашего путешествия. Загрузите сегодня для вашей следующей поездки!


Встроенные карты ContraCam автоматически обновляются в определенных областях от имени пользователя, и он имеет творческий способ отображения карт в профессиональной трехмерной перспективе. Карта также содержит множество деталей или маркеров для определенных элементов, чтобы пользователи могли их избегать или идентифицировать, пока не стало слишком поздно. Они также могут обновить качество карты с множеством новых изменений и синхронизировать все данные, чтобы полностью заменить другое приложение GPS.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

Скачать Антирадар ContraCam, Радар ДПС (Мод, Premium Unlocked) v3.9.80-Google MOD APK

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Скачать Антирадар ContraCam, Радар ДПС (Мод, Premium Unlocked) 17 МБ Ссылка 2 17 МБ

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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