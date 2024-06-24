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ScourgeBringer

ScourgeBringer 1.61.16

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Версия:
1.61.16
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
PID Games
Категория:
Экшен / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 171 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 325
Скриншоты
Описание

ScourgeBringer — это 2D-игра в жанре экшн с высокоскоростной пиксельной графикой. Исследуйте неизведанное в качестве самого смертоносного солдата в постапокалиптическом мире и уничтожайте древние машины. Сверхскоростные рубящие удары, стрельба, рывки и бесконечные кровавые бонусы — это слишком весело. Сочетание рогалика и скоростного экшена — муравейник!


Композиция подземелья может быть похожа на ранний «Метроид». Исследуйте бесчисленные комнаты, подключенные к одному экрану за раз с помощью прокрутки, и уничтожайте врагов такими действиями, как рывки, рубящие удары и оружие. Реализовано дерево навыков, которое становится сильнее по мере того, как вы играете неоднократно, даже если вы проигрываете элементу roguelike, где карта создается заново каждый раз, когда вы играете. Прежде всего, скоростные прыжки очень отзывчивы и приятны! Работа со смартфоном тоже приятная и жесткая.



Информация о модах

Полная платная версия + Режим бога

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Скачать ScourgeBringer 171 Мб Ссылка 2 171 Мб

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