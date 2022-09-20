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20 Minutes Till Dawn (Мод, Много денег)

20 Minutes Till Dawn (Мод, Много денег) 4.6

12
5
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Erabit Studios
Версия:
4.6
Категория:
На русском / Экшен / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 66 Мб
id приложения:
com.Flanne.MinutesTillDawn.roguelike.shooting.gp
Русский язык:
Есть
Лайков:
12
Комментарии:
0
Просмотров:
19 526

20 Minutes Till Dawn - это захватывающая ролевая стрелялка, которая объединяет в себе элементы стрельбы, управления персонажами и развития навыков. В этой игре вам предстоит сражаться с врагами и исследовать различные уровни, развивая своего героя и его способности.


Одной из ключевых особенностей игры является разнообразие оружия и героев. Вы сможете выбирать из разных типов героев, каждый из которых обладает уникальными навыками и способностями. Также вас ждет широкий выбор оружия, которое можно улучшать и настраивать под свой стиль игры. Уровень улучшения навыков в игре имеет большое значение, и вы сможете усиливать своего героя, делая его более мощным. Каждый этап улучшения приносит новые возможности и навыки, что делает вашего персонажа более адаптированным к бою.


Однако настоящая мощь проявляется при использовании продвинутых навыков и комбинации сборок навыков. Эти мощные атаки и способности позволят вам справляться с врагами более эффективно и добиваться победы.


Скриншоты

Информация о модах

1. Меню

2. Неограниченное количество монет

3. Режим бога

4. Без перезагрузки


Как установить .apks?

 Теги темы: Много денег

Скачать 20 Minutes Till Dawn (Мод, Много денег) 4.6 взлом

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MOD
66 Мб
MOD (Ссылка 2)
66 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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