Tap Tap Run (Мод, Бесплатные покупки) 2.0.6
Tap Tap Run (Полная версия) - Король мира! Станьте быстрее и сильнее, чтобы стать самым быстрым бегуном на планете. Смело прыгайте, пробегайте мимо препятствий и собирайте предметы и одежду. Станьте более опытным, чем Усэйн Нат и Лев, выиграйте игру и занесите свое имя в таблицу рекордов. Веселая, простая, но захватывающая игра для всех возрастов. Легко играть, но трудно освоить. Здоровый вид спорта для детей.
В этой игре вы соревнуетесь за звание самого быстрого бегуна в мире. Ускорьте свой темп и выносливость с бонусами! Беги быстрее, чем Усэйн Нат и Лев, чтобы победить!Желание: Попробуйте эту захватывающую, забавную игру уже сегодня!
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Скачать Tap Tap Run (Мод, Бесплатные покупки) v2.0.6 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.