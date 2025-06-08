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Tap Tap Run (Мод, Бесплатные покупки)

Tap Tap Run (Мод, Бесплатные покупки) 2.0.6

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Версия:
2.0.6
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Newry
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 12:25
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 86 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 800
Скриншоты
Описание

Tap Tap Run (Полная версия) - Король мира! Станьте быстрее и сильнее, чтобы стать самым быстрым бегуном на планете. Смело прыгайте, пробегайте мимо препятствий и собирайте предметы и одежду. Станьте более опытным, чем Усэйн Нат и Лев, выиграйте игру и занесите свое имя в таблицу рекордов. Веселая, простая, но захватывающая игра для всех возрастов. Легко играть, но трудно освоить. Здоровый вид спорта для детей.


В этой игре вы соревнуетесь за звание самого быстрого бегуна в мире. Ускорьте свой темп и выносливость с бонусами! Беги быстрее, чем Усэйн Нат и Лев, чтобы победить!Желание: Попробуйте эту захватывающую, забавную игру уже сегодня!


Информация о модах

ㆍНеограниченное количество драгоценных камней

ㆍНеограниченное количество золота

ㆍБЕЗ ПОКАЗА РЕКЛАМЫ


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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Tap Tap Run (Мод, Бесплатные покупки) v2.0.6 MOD APK

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Скачать Tap Tap Run (Мод, Бесплатные покупки) 86 Мб Ссылка 2 86 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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