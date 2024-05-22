Classic Drag Racing Car Game (Мод, Много денег) 1.00.61
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Версия:
1.00.61
Обновлено:
Вчера, 00:13
Возраст:
Требуется места:
≈ 307 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
3
Комментарии:
0
Просмотров:
5 417
Classic Drag Racing Car Game (Мод, Много денег) - Соревнуйтесь с технической стороной вашего автомобиля!
Этот веселый проект — возможность представить свой автомобиль в лучшем свете, пока вы делитесь своими навыками вождения с другими водителями. Будучи соревновательной гоночной игрой, этот проект покажет, насколько вы заботитесь об обновлении своих технологий и обеспечении себе конкурентного преимущества.
В игре Classic Drag Racing Car Game есть две гонки, в которых игроки могут выбирать из трех автомобилей, чтобы соревноваться друг с другом. Тренируйте их в гонке и принимайте решения, которые помогут им победить других игроков, используя анализ данных в реальном времени.
Информация о модах
Много денег
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