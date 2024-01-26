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SciFi Survivor (Много гемов/Режим бога)

SciFi Survivor (Много гемов/Режим бога) 1.0.62

5
3
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
GCenter
Версия:
1.0.62
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 98 МБ
id приложения:
com.Gcenter.SciFi.Survivor.io.Firenow
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
5
Комментарии:
2
Просмотров:
9 368

SciFi Survivor — Когда орда инопланетных форм жизни из других миров, наконец, прибыла на Землю, они приступили к уничтожению всей планеты. Вы один из очень немногих людей, оставшихся на Земле, и вы обязаны защищать эту планету от любых зомби-монстров. Первое, что нужно сделать, это уйти, а затем работать над тем, чтобы помогать другим, которые уже сбежали.


В мире есть много ужасных вещей, таких как живые мертвецы. Они хотят убивать людей, поэтому используют жестокие методы, чтобы найти их. Каждую минуту, что проходит во время спасательной операции, игрок сталкивается с новой проблемой. Только одна игра может удовлетворить ваши игровые требования, от выживания до экшена и защиты башни. У вас есть власть решить, что произойдет со всем миром. Вы должны продолжать бороться за свою жизнь, чтобы остаться в живых, даже если все пойдет не так. Иными словами, если вы беспокоитесь о смерти, вы должны приложить все усилия, чтобы продлить свою жизнь как можно дольше.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Неограниченное золото
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Режим бога
  • Враг не двигается
  • Неограниченные навыки

Когда вы покупаете что-то с бриллиантами в магазине, это дает бесконечные бриллианты и золото.


МОД 2

  • Бесплатная покупка



 Теги темы: Режим бога

Скачать SciFi Survivor (Много гемов/Режим бога) 1.0.62 взлом

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MOD V1
98 МБ
MOD V1 (Ссылка 2)
98 МБ

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о SciFi Survivor (Много гемов/Режим бога)


Комментарии (2)
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Виктор
Виктор 1 сентября 2023 09:30
Тоже мод не работает
+1
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Святоша
Святоша 4 июня 2023 11:13
Мод неработает(
0
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