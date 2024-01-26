SciFi Survivor — Когда орда инопланетных форм жизни из других миров, наконец, прибыла на Землю, они приступили к уничтожению всей планеты. Вы один из очень немногих людей, оставшихся на Земле, и вы обязаны защищать эту планету от любых зомби-монстров. Первое, что нужно сделать, это уйти, а затем работать над тем, чтобы помогать другим, которые уже сбежали.





В мире есть много ужасных вещей, таких как живые мертвецы. Они хотят убивать людей, поэтому используют жестокие методы, чтобы найти их. Каждую минуту, что проходит во время спасательной операции, игрок сталкивается с новой проблемой. Только одна игра может удовлетворить ваши игровые требования, от выживания до экшена и защиты башни. У вас есть власть решить, что произойдет со всем миром. Вы должны продолжать бороться за свою жизнь, чтобы остаться в живых, даже если все пойдет не так. Иными словами, если вы беспокоитесь о смерти, вы должны приложить все усилия, чтобы продлить свою жизнь как можно дольше.