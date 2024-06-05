NewCity: Town Building Farming (Мод, Много денег) - Цель состоит в том, чтобы построить город, увеличить его население и обеспечить его работой и развлечениями. Вам придется нанимать мастеров, выделять различные инвестиционные средства, развивать различные производства. Для этого вам потребуется спланировать общую стратегию развития города с помощью различных инструментов.





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