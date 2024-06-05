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NewCity: Town Building Farming (Мод, Много денег)

NewCity: Town Building Farming (Мод, Много денег) 2.12.0

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2
Скачать (58 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Raya Game Publishing
Версия:
2.12.0
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 58 Мб
id приложения:
com.citybuilding.newcity
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 850

NewCity: Town Building Farming (Мод, Много денег) - Цель состоит в том, чтобы построить город, увеличить его население и обеспечить его работой и развлечениями. Вам придется нанимать мастеров, выделять различные инвестиционные средства, развивать различные производства. Для этого вам потребуется спланировать общую стратегию развития города с помощью различных инструментов.


Займите свое место среди современных социальных лидеров — станьте разработчиком, мэром или предпринимателем в процветающем мире NewCity! Начните строить завтра!


Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченное количество денег

2. Неограниченное количество бриллиантов

* тратьте так, как вы хотите, даже если у вас недостаточно

 Теги темы: Много денег

Скачать NewCity: Town Building Farming (Мод, Много денег) 2.12.0 взлом

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Скачать NewCity: Town Building Farming (Мод, Много денег)
58 Мб
Ссылка 2
58 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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