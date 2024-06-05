NewCity: Town Building Farming (Мод, Много денег) 2.12.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Raya Game Publishing
Версия:
2.12.0
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:18
Возраст:
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 850
NewCity: Town Building Farming (Мод, Много денег) - Цель состоит в том, чтобы построить город, увеличить его население и обеспечить его работой и развлечениями. Вам придется нанимать мастеров, выделять различные инвестиционные средства, развивать различные производства. Для этого вам потребуется спланировать общую стратегию развития города с помощью различных инструментов.
Займите свое место среди современных социальных лидеров — станьте разработчиком, мэром или предпринимателем в процветающем мире NewCity! Начните строить завтра!
Информация о модах
1. Неограниченное количество денег
2. Неограниченное количество бриллиантов
* тратьте так, как вы хотите, даже если у вас недостаточно
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