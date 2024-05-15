Объединить романтику (Мод, Много золота) 2.1.4
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
C.C.T Games
Версия:
2.1.4
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:54
Возраст:
Требуется места:
≈ 121 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
2 907
Объединить романтику (Мод, Много золота) - Очень красивая и затягивающая игра-головоломка, в которой вы будете помогать главной героине, ставшей помощницей взрослой женщины. Они прибывают на остров, где находится курорт, который когда-то построил ее работодатель. Но, объект долго стоял без всякого ухода, из-за чего немного грязный и ржавый. Девушка должна навести порядок на курорте, и для этого ей нужна ваша помощь!
Игра сосредоточена на истории девушки, которая всю свою жизнь провела в холодном и суровом мире, но на этапе главной героини после прибытия на этот отдаленный остров она начинает привыкать к этому незнакомому месту. Merge Romance — это не только хорошая забавная игра, но и снятие стресса.
Информация о модах
МОД 1
- Бесплатная покупка
МОД 2
- Неограниченное количество драгоценных камней
- Неограниченная энергия
- Неограниченное золото
Скачать Объединить романтику (Мод, Много золота) 2.1.4 взлом
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