Объединить романтику (Мод, Много золота) - Очень красивая и затягивающая игра-головоломка, в которой вы будете помогать главной героине, ставшей помощницей взрослой женщины. Они прибывают на остров, где находится курорт, который когда-то построил ее работодатель. Но, объект долго стоял без всякого ухода, из-за чего немного грязный и ржавый. Девушка должна навести порядок на курорте, и для этого ей нужна ваша помощь!





Игра сосредоточена на истории девушки, которая всю свою жизнь провела в холодном и суровом мире, но на этапе главной героини после прибытия на этот отдаленный остров она начинает привыкать к этому незнакомому месту. Merge Romance — это не только хорошая забавная игра, но и снятие стресса.



