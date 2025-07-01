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Monster House (Мод, Много монет)

Monster House (Мод, Много монет) v1.2.6

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Версия:
1.2.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Alohafactory
Категория:
Аркады / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 14:08
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 89 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
434
Описание

Monster House (Мод, Много монет) - Вы хотите встать на голову дракона? Вы хотите быть рыцарем с мечом, сражающимся за свою жизнь? Вы ищете что-то новое и захватывающее, что развлечет всех членов семьи? Игра Monster House откроет новые горизонты, где каждая секунда на счету!


Я уверен, что вам понравится эта игра! В этом есть что-то другое. Что-то интересное и заманчивое, от которого невозможно оторваться. Имеет трехмерный мир, с разветвленной системой ловушек. Вы должны использовать их с умом. Все это объединено в одну игру - динамичную игру, требующую концентрации и сноровки.


Не позволяйте вашим противникам победить вас! Не упустите свой шанс и докажите, что ничто не может остановить вашу смелость! Однако постарайтесь не забывать о главном правиле — всегда используйте свои мозги. Только с ее помощью вы добьетесь успеха в битвах с монстрами.


Информация о модах

Много золотых монет

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 Теги темы: Много денег

Скачать Monster House (Мод, Много монет) v1.2.6 MOD APK

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Скачать Monster House (Мод, Много монет) 89 Мб Ссылка 2 89 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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