Описание

Monster House (Мод, Много монет) - Вы хотите встать на голову дракона? Вы хотите быть рыцарем с мечом, сражающимся за свою жизнь? Вы ищете что-то новое и захватывающее, что развлечет всех членов семьи? Игра Monster House откроет новые горизонты, где каждая секунда на счету!





Я уверен, что вам понравится эта игра! В этом есть что-то другое. Что-то интересное и заманчивое, от которого невозможно оторваться. Имеет трехмерный мир, с разветвленной системой ловушек. Вы должны использовать их с умом. Все это объединено в одну игру - динамичную игру, требующую концентрации и сноровки.





Не позволяйте вашим противникам победить вас! Не упустите свой шанс и докажите, что ничто не может остановить вашу смелость! Однако постарайтесь не забывать о главном правиле — всегда используйте свои мозги. Только с ее помощью вы добьетесь успеха в битвах с монстрами.