Monster House (Мод, Много монет) - Вы хотите встать на голову дракона? Вы хотите быть рыцарем с мечом, сражающимся за свою жизнь? Вы ищете что-то новое и захватывающее, что развлечет всех членов семьи? Игра Monster House откроет новые горизонты, где каждая секунда на счету!
Я уверен, что вам понравится эта игра! В этом есть что-то другое. Что-то интересное и заманчивое, от которого невозможно оторваться. Имеет трехмерный мир, с разветвленной системой ловушек. Вы должны использовать их с умом. Все это объединено в одну игру - динамичную игру, требующую концентрации и сноровки.
Не позволяйте вашим противникам победить вас! Не упустите свой шанс и докажите, что ничто не может остановить вашу смелость! Однако постарайтесь не забывать о главном правиле — всегда используйте свои мозги. Только с ее помощью вы добьетесь успеха в битвах с монстрами.
Много золотых монет
Скачать Monster House (Мод, Много монет) v1.2.6 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.