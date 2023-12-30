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Campfire Cat Cafe (Мод, Unlocked)

Campfire Cat Cafe (Мод, Unlocked) 1.2.9

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17
Скачать (137 Мб)
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Версия:
1.2.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
HyperBeard
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 137 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
24 079

Campfire Cat Cafe - Лес идеально подойдет для кафе, где можно отдохнуть с кошкой. Пригласите милых гостей-животных и приготовьте на кухне любимые блюда интернациональной кухни. Наблюдайте, как ваш кошачий персонал выполняет свою работу и приносит деньги.


Путешествуйте по миру на старинном грузовике с едой и в конце концов откройте ресторан, отмеченный тремя звездами Мишлен, в среде обитания диких животных! Отремонтируйте ресторан, постройте пекарню на пляже и улучшите горную хижину! Весь мир у вас под рукой, так что предайтесь своей страсти к путешествиям прямо сейчас. Ваша идеальная кошка работает в закусочной 80-х или в пятизвездочном ресторане? Возможно, ваши кошачьи приятели будут работать художниками по сэндвичам в причудливом французском кафе. Украсьте свой идеальный ресторан предметами, которые вы всегда хотели.


Скриншоты

Информация о модах

ㆍЖёлуди и драгоценные камни НЕ уменьшены

ㆍМожно нанять всю команду без требований

ㆍМожно продолжить все истории без требований

ㆍМожно купить всю еду в меню

ㆍБесплатные покупки в магазине

 Теги темы: Unlocked

Скачать Campfire Cat Cafe (Мод, Unlocked) 1.2.9 взлом

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Скачать Campfire Cat Cafe (Мод, Unlocked) 137 Мб Ссылка 2 137 Мб

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