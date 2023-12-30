Campfire Cat Cafe - Лес идеально подойдет для кафе, где можно отдохнуть с кошкой. Пригласите милых гостей-животных и приготовьте на кухне любимые блюда интернациональной кухни. Наблюдайте, как ваш кошачий персонал выполняет свою работу и приносит деньги.





Путешествуйте по миру на старинном грузовике с едой и в конце концов откройте ресторан, отмеченный тремя звездами Мишлен, в среде обитания диких животных! Отремонтируйте ресторан, постройте пекарню на пляже и улучшите горную хижину! Весь мир у вас под рукой, так что предайтесь своей страсти к путешествиям прямо сейчас. Ваша идеальная кошка работает в закусочной 80-х или в пятизвездочном ресторане? Возможно, ваши кошачьи приятели будут работать художниками по сэндвичам в причудливом французском кафе. Украсьте свой идеальный ресторан предметами, которые вы всегда хотели.