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Exciting Games (18+)

Exciting Games (18+) Episode 17 Part II

Окунитесь в захватывающее приключение и примите решения, меняющие жизнь
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Версия:
Episode 17 Part II
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:40
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 729 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22 923
Скриншоты
Описание

Exciting Games (18+) - Вы устали от одной и той же старой, повторяющейся повседневной рутины? Присоединяйтесь к Exciting Games и станьте частью интерактивной истории, которая дает вам возможность принимать, казалось бы, безрассудные решения. Проследите за путешествием супружеской пары, которая идет на риск, чтобы разнообразить свой привычный образ жизни.


Отважьтесь вырваться из своей обыденной жизни и исследовать приключения, которые принесут вам Захватывающие игры. Разблокируйте новые сюрпризы, окажитесь в сценариях, где вам придется рисковать, и станьте частью захватывающей истории, полной неожиданных поворотов.


Испытайте захватывающее приключение сегодня с Exciting Games! Зарегистрируйтесь сейчас и приготовьтесь к захватывающему путешествию в глубины рискованных, но полезных решений.


Информация о модах

Эп. 17 ч.II
(27.04.2025)
Эпизод 17 (Часть II)
950 новых рендеров
Продолжается переработка диалогов (спасибо J Baron)
Исправления ошибок

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Старые версии Exciting Games (18+)
Version TG Ep.16

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Exciting Games (18+)


Комментарии (1)
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Like
Like 28 января 2023 15:33
v14 нет Русского
-2
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