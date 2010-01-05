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Milk Farm Tycoon (Мод, Много денег)

Milk Farm Tycoon (Мод, Много денег) 2.12.1

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Версия:
2.12.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
East Side Games Studio
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 143 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 537
Скриншоты
Описание

Milk Farm Tycoon предлагает игрокам естественное и простое управление бизнесом молочного животноводства, охватывая весь процесс управления молочной фермой. Одним из преимуществ игры является ее интуитивно понятный интерфейс, который позволяет достичь желаемых результатов без излишних усилий.


Сюжет игры отличается простотой и понятностью для каждого игрока: начав с закрытой молочной фермы, игрок берет на себя роль Лили и стремится превратить это место в прибыльный бизнес по производству коровьего молока. Чтобы достичь успеха, игроку предстоит начать с нуля и принимать разумные решения на каждом этапе развития.


Этот захватывающий процесс развития фермы сопровождается увлекательными вызовами, создавая у игрока чувство удовлетворения от достижения поставленных целей. Погружение в игровой процесс приносит удовольствие, а легкость управления делает игру доступной для широкого круга игроков, независимо от их опыта.








Информация о модах

Неограниченная валюта

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 Теги темы: Много денег

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