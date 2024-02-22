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Гарри Поттер: Магия проснулась

Гарри Поттер: Магия проснулась 3.20.21960

36
4
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Warner Bros. International Enterprises
Версия:
3.20.21960
Категория:
На русском / Ролевые / Платные
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 3 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
34 965

Harry Potter: Magic Awakened — захватывающая ролевая игра, которая переносит игроков в мир заколдованного класса, где Гарри Поттер учился магии. В этой игре каждый игрок принимает на себя роль студента, отправляясь в увлекательное приключение, чтобы освоить и использовать магию вместе с друзьями. Magic Awakened предлагает инновационное сочетание стратегии и игрового процесса, позволяя игрокам участвовать в напряженных битвах и создавать захватывающие игровые моменты.


В игре Harry Potter: Magic Awakened игроки могут погрузиться в захватывающий мир магии и тайн, исследуя заколдованный класс и обучаясь магии вместе с другими студентами. Игроки разрабатывают свои навыки, выполняют задания и участвуют в эпических сражениях, раскрывая магические тайны мира Гарри Поттера. Эта игра предлагает возможность погрузиться в атмосферу вселенной Гарри Поттера и испытать увлекательные приключения в мире магии и волшебства.


Harry Potter: Magic Awakened отличается уникальным игровым опытом, позволяя игрокам почувствовать себя частью мира Гарри Поттера и принять участие в захватывающих магических приключениях. Эта игра обещает быть захватывающей для всех фанатов вселенной Гарри Поттера, предлагая возможность самостоятельно исследовать мир магии и тайн.


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 Теги темы: Встроенный кэш

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