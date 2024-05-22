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Gothic wa Mahou Otome - Bishoujo Shooter (Мод меню)

Gothic wa Mahou Otome - Bishoujo Shooter (Мод меню) 5.3.7

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Скачать (112 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CAVE Interactive CO., LTD.
Версия:
5.3.7
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 112 Мб
id приложения:
jp.co.cave.mahouotome
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 965

Mahou Otome рассказывает о жизни пяти красивых девушек, обладающих первоклассными боевыми навыками. Игроки начнут с выбора персонажа, которого они будут сопровождать в этой истории. Вы можете познакомиться со всеми девушками, чтобы лучше понять их. У каждой женщины-воина будут свои боевые способности. Игрокам разрешено накапливать предметы, чтобы разблокировать снаряжение персонажа. При появлении на арене на воинов накладываются новые скины, чтобы придать им новый вид. Мероприятия, организованные игрой, станут для вас особым поводом приобрести еще больше уникальных костюмов. Красивые девушки преобразятся с большим количеством стилей в каждой внешности.


Помимо обновления костюма, Mahou Otome также требует от игроков обновить больше оружейного снаряжения. Главной особенностью войны являются затяжные перестрелки, из-за чего вы начинаете завоевывать более мощное оружие. Список оружия будет объявлен, и здесь игрокам разрешается покупать новую экипировку. Все пушки, от современных до классических, расположены в порядке силы.


Скриншоты

Информация о модах

Режим бога, меню

 Теги темы: Мод меню

Скачать Gothic wa Mahou Otome - Bishoujo Shooter (Мод меню) 5.3.7 взлом

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Скачать Gothic wa Mahou Otome - Bishoujo Shooter (Мод меню) 112 Мб Ссылка 2 112 Мб

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