Mahou Otome рассказывает о жизни пяти красивых девушек, обладающих первоклассными боевыми навыками. Игроки начнут с выбора персонажа, которого они будут сопровождать в этой истории. Вы можете познакомиться со всеми девушками, чтобы лучше понять их. У каждой женщины-воина будут свои боевые способности. Игрокам разрешено накапливать предметы, чтобы разблокировать снаряжение персонажа. При появлении на арене на воинов накладываются новые скины, чтобы придать им новый вид. Мероприятия, организованные игрой, станут для вас особым поводом приобрести еще больше уникальных костюмов. Красивые девушки преобразятся с большим количеством стилей в каждой внешности.





Помимо обновления костюма, Mahou Otome также требует от игроков обновить больше оружейного снаряжения. Главной особенностью войны являются затяжные перестрелки, из-за чего вы начинаете завоевывать более мощное оружие. Список оружия будет объявлен, и здесь игрокам разрешается покупать новую экипировку. Все пушки, от современных до классических, расположены в порядке силы.