Описание

Solar Squad: Space Attack - это захватывающая игра-стрелялка, предлагающая игрокам погрузиться в мир космических баталий и сражений. В этой игре вы становитесь членом отряда Солнца, который призван защищать Землю от различных угроз, включая инопланетных захватчиков и враждебно настроенных людей.





Игра предоставляет игрокам возможность исследовать совершенно новый мир, полный опасностей и вызовов. Вам предстоит сражаться с врагами, используя разнообразное вооружение и боевые навыки. Ваша цель - предотвратить угрозы и защитить Землю от разрушения.





Solar Squad: Space Attack предлагает захватывающий игровой процесс, красочную графику и разнообразные виды врагов. Вы сможете выбирать между разными видами оружия и улучшать его, чтобы увеличить свои шансы на победу.



