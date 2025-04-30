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GIF Maker, Video To GIF (Мод, Unlocked)

GIF Maker, Video To GIF (Мод, Unlocked) 2.0.0

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Версия:
2.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GIF Maker & GIF Converter
Категория:
Программы / Фоторедакторы
Обновлено:
Сегодня, 16:16
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 17 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 320
Скриншоты
Описание

GIF Maker, Video To GIF предлагает очень профессиональное пространство для создания и редактирования GIF с полными функциями редактирования, управлением кадрами и изменением скорости воспроизведения. Вы потерялись в мире дизайна со множеством уникальных стилей для создания интересных гифок. Менеджер альбомов дает вам лучший черновик и место для хранения, где вы можете попробовать все, не задумываясь. Мы также предоставляем умный экспортер GIF с широким спектром форматов, чтобы помочь вам получить доступ к самой полной информации и лучше всего поделиться.


Вы найдете множество вспомогательных инструментов и привлекательных эффектов движения в GIF Maker, Video To GIF. Пользователь должен определить макет для каждой детали и вещи в проектной работе. Затем мы предложим вам соответствующие кадры соответственно. При разработке Gif вы должны обратить внимание на скорость движения и разработать генератор плавной петли. Это делает ваш дизайн более профессиональным и впечатляющим. Игристые переходы с большим количеством большой скорости. Цветные, световые, текстовые и стикерные фильтры чрезвычайно разделены. В одну рамку можно вставить много наклеек. Кроме того, пользователи могут загружать изображения прямо с устройства и вставлять их в гифки.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать GIF Maker, Video To GIF (Мод, Unlocked) 17 Мб Ссылка 2 17 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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