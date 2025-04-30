GIF Maker, Video To GIF (Мод, Unlocked) 2.0.0
GIF Maker, Video To GIF предлагает очень профессиональное пространство для создания и редактирования GIF с полными функциями редактирования, управлением кадрами и изменением скорости воспроизведения. Вы потерялись в мире дизайна со множеством уникальных стилей для создания интересных гифок. Менеджер альбомов дает вам лучший черновик и место для хранения, где вы можете попробовать все, не задумываясь. Мы также предоставляем умный экспортер GIF с широким спектром форматов, чтобы помочь вам получить доступ к самой полной информации и лучше всего поделиться.
Вы найдете множество вспомогательных инструментов и привлекательных эффектов движения в GIF Maker, Video To GIF. Пользователь должен определить макет для каждой детали и вещи в проектной работе. Затем мы предложим вам соответствующие кадры соответственно. При разработке Gif вы должны обратить внимание на скорость движения и разработать генератор плавной петли. Это делает ваш дизайн более профессиональным и впечатляющим. Игристые переходы с большим количеством большой скорости. Цветные, световые, текстовые и стикерные фильтры чрезвычайно разделены. В одну рамку можно вставить много наклеек. Кроме того, пользователи могут загружать изображения прямо с устройства и вставлять их в гифки.
Премиум разблокирован
Скачать GIF Maker, Video To GIF (Мод, Unlocked) v2.0.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.