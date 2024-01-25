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Моя Говорящая Кошка Лили 2 (Мод, Много денег)

Моя Говорящая Кошка Лили 2 (Мод, Много денег) 1.13.39

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Версия:
1.13.39
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GravityCode
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 177 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 291
Скриншоты
Описание

Моя Говорящая Кошка Лили 2 (Мод, Много денег) - Хотите позаботиться о домашнем питомце? Вы ищете игру для домашних животных, которая была бы одновременно и качественной, и веселой? «Говорящая кошачья лилия 2: Говорящий виртуальный питомец» — лучший выбор для вас! Развивайте отношения с Лили, кормите ее, одевайте и показывайте свою любовь. Наслаждайтесь часами интерактивного веселья в этой удивительно реалистичной игре с виртуальными питомцами!


Сделать Лили счастливой и наблюдать, как она превращается в милого компаньона. Играйте в мини-игры и получайте награды, чтобы изменить ее внешний вид и сделать ее еще милее. В этой уникальной игре с виртуальными питомцами вы получите возможность испытать все удовольствие от заботы о реальном питомце без каких-либо хлопот.


Информация о модах

Используйте достаточно валюты все больше и больше.

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 Теги темы: Много денег

Скачать Моя Говорящая Кошка Лили 2 (Мод, Много денег) v1.13.39 MOD APK

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Скачать Моя Говорящая Кошка Лили 2 (Мод, Много денег) 177 Мб Ссылка 2 177 Мб

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