Описание

Моя Говорящая Кошка Лили 2 (Мод, Много денег) - Хотите позаботиться о домашнем питомце? Вы ищете игру для домашних животных, которая была бы одновременно и качественной, и веселой? «Говорящая кошачья лилия 2: Говорящий виртуальный питомец» — лучший выбор для вас! Развивайте отношения с Лили, кормите ее, одевайте и показывайте свою любовь. Наслаждайтесь часами интерактивного веселья в этой удивительно реалистичной игре с виртуальными питомцами!





Сделать Лили счастливой и наблюдать, как она превращается в милого компаньона. Играйте в мини-игры и получайте награды, чтобы изменить ее внешний вид и сделать ее еще милее. В этой уникальной игре с виртуальными питомцами вы получите возможность испытать все удовольствие от заботы о реальном питомце без каких-либо хлопот.