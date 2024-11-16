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Dragon Village Survival (Мод меню)

Dragon Village Survival (Мод меню) 1.103

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Версия:
1.103
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
highbrow
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 939
Скриншоты
Описание

Dragon Village Collection - это увлекательная игра, в которой вам предстоит вырастить и развивать драконов, чтобы использовать их уникальные способности и силы для исследования подземелий и одержания победы. В этой игре важно тщательно заботиться о своих драконах, так как они будут процветать под вашим руководством и станут непреодолимой силой.


Основными задачами игры являются разведение и тренировка драконов, чтобы они стали сильными и могли справляться с монстрами в подземельях. Вы сможете отправить своих драконов в захватывающие приключения и битвы, где им придется проявить свои навыки и боевой потенциал. В игре вам придется проявить быстрые рефлексы и хорошо оттачивать навыки взаимодействия с вашими драконами, чтобы добиться успеха. Не забывайте оставаться настороже, так как монстры могут напасть в любой момент.


Dragon Village Collection предоставляет вам уникальную возможность погрузиться в мир фантастики и магии, где драконы становятся вашими верными спутниками в борьбе с тьмой. Управляйте своими драконами, тренируйтесь и готовьтесь к захватывающим приключениям, которые только ждут вас в этой увлекательной игре.


Информация о модах
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 Теги темы: Мод меню

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