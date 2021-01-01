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Epic Empire: Tower Defense (Мод, Режим бога)

Epic Empire: Tower Defense (Мод, Режим бога) 1.3

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Версия:
1.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Amaterasu Games
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 131 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
987
Скриншоты
Описание

Epic Empire - это захватывающая игра, которая приглашает вас в мир легендарных историй и приключений. Вы воплощаетесь в роли главного героя, чья миссия - спасти королевство и вернуть его к былой славе. Вас ожидают постоянные сражения и вызовы игры, и ваше королевство нуждается в вас как никогда.


Игра предлагает стратегические аспекты, и вам придется разработать эффективные стратегии и тактики для уклонения от атак противника. Ваша задача - отправить свои силы в подземелье, чтобы найти и уничтожить корень проблемы, угрожающей вашему королевству.


Сохранение вашей башни и разработка методов защиты, включая использование луков и стрел, будет важным аспектом игры. Игроки должны принимать решения и строить свою стратегию с умом, чтобы вернуть королевству былую славу. Готовьтесь к захватывающим приключениям и битвам в "Epic Empire"!


Информация о модах

Режим бога

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 Теги темы: Режим бога

Скачать Epic Empire: Tower Defense (Мод, Режим бога) v1.3 MOD APK

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Скачать Epic Empire: Tower Defense (Мод, Режим бога) 131 Мб Ссылка 2 131 Мб

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