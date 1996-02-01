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East Trade Tycoon (Мод, Много денег)

East Trade Tycoon (Мод, Много денег) 2.0.18

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Версия:
2.0.18
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
PandaUpStudio
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 92 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
889
Скриншоты
Описание

East Trade Tycoon - это захватывающий симулятор торговли, который переносит игроков в мир предпринимательства, где им предстоит преодолевать трудности и строить свой путь к финансовой независимости. В этой игре вы начинаете с небольшого бизнеса и вложений, но с течением времени и усилий вы можете превратиться из нищего в магната.


Одной из ключевых особенностей East Trade Tycoon является реалистичная экономическая система. Игроки имеют возможность торговать более чем 100 различными видами товаров в разных городах. Вы должны исследовать рынок, находить выгодные сделки, закупать товары по выгодным ценам и продавать их с прибылью. Эффективное управление ресурсами и финансами будет решающим фактором для вашего успеха.


По мере развития бизнеса, вы сможете улучшать свой караван, обучать свою семью и зарабатывать таинственные артефакты, которые помогут вам в развитии вашего предприятия. Каждое ваше действие и решение будет записано, позволяя вам анализировать свой прогресс и выбирать наилучшие стратегии для достижения успеха.


Информация о модах

МОД 1

  • Множитель скорости

МОД 2

  • МОД МЕНЮ
  • Добавить наличные
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 Теги темы: Много денег

Скачать East Trade Tycoon (Мод, Много денег) v2.0.18 MOD APK

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MOD V1 92 Мб MOD V2 92 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 92 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 92 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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