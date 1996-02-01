Описание

East Trade Tycoon - это захватывающий симулятор торговли, который переносит игроков в мир предпринимательства, где им предстоит преодолевать трудности и строить свой путь к финансовой независимости. В этой игре вы начинаете с небольшого бизнеса и вложений, но с течением времени и усилий вы можете превратиться из нищего в магната.





Одной из ключевых особенностей East Trade Tycoon является реалистичная экономическая система. Игроки имеют возможность торговать более чем 100 различными видами товаров в разных городах. Вы должны исследовать рынок, находить выгодные сделки, закупать товары по выгодным ценам и продавать их с прибылью. Эффективное управление ресурсами и финансами будет решающим фактором для вашего успеха.





По мере развития бизнеса, вы сможете улучшать свой караван, обучать свою семью и зарабатывать таинственные артефакты, которые помогут вам в развитии вашего предприятия. Каждое ваше действие и решение будет записано, позволяя вам анализировать свой прогресс и выбирать наилучшие стратегии для достижения успеха.