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Little Hero: Survival.io (Мод меню)

Little Hero: Survival.io (Мод меню) 1.083

81
8
Скачать (91 Мб)
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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Rapid Rabbit Game
Версия:
1.083
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 91 Мб
id приложения:
com.drag.dichead.survival
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
81
Комментарии:
2
Просмотров:
30 542

Little Hero: Survival.io - захватывающая io-игра, которая погружает вас в жуткий мир зомби-апокалипсиса. В этой игре вы примете на себя роль отважного героя, сражающегося с бесчисленными волнами зомби, используя разнообразное оружие и навыки.


Одной из наиболее захватывающих особенностей этой игры является ее режим выживания. Вам придется бороться за выживание, противостоять наступающим зомби и выжить как можно дольше. Вы будете использовать все доступные средства - от стрелкового оружия до взрывчатки - чтобы держаться в живых в этом опасном мире.


Геймплей игры динамичен и захватывающ, не давая вам ни минуты покоя. Вы будете постоянно находиться в напряженной обстановке, в борьбе за свою жизнь и выживание. Кроме того, возможность играть в многопользовательском режиме добавляет игре дополнительный уровень волнения, позволяя вам сразиться с другими игроками за звание лучшего выжившего в этом мире апокалипсиса.



Скриншоты

Информация о модах

ㆍМод меню

ㆍМножитель атаки

ㆍРежим бога

ㆍСкорость передвижения врага

ㆍНеограниченное золото

ㆍБЕЗ РЕКЛАМЫ

 Теги темы: Мод меню

Скачать Little Hero: Survival.io (Мод меню) 1.083 взлом

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Скачать Little Hero: Survival.io (Мод меню)
91 Мб
Ссылка 2
91 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Little Hero: Survival.io (Мод меню)


Комментарии (2)
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Led500
Led500 25 февраля 2024 21:46
На 5 уровне босс не появляется
Софт-лок какойтт
0
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Хуй
Хуй 22 июля 2023 11:27
Игра хорошая и крутая
0
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