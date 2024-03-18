Little Hero: Survival.io (Мод меню) 1.083
Little Hero: Survival.io - захватывающая io-игра, которая погружает вас в жуткий мир зомби-апокалипсиса. В этой игре вы примете на себя роль отважного героя, сражающегося с бесчисленными волнами зомби, используя разнообразное оружие и навыки.
Одной из наиболее захватывающих особенностей этой игры является ее режим выживания. Вам придется бороться за выживание, противостоять наступающим зомби и выжить как можно дольше. Вы будете использовать все доступные средства - от стрелкового оружия до взрывчатки - чтобы держаться в живых в этом опасном мире.
Геймплей игры динамичен и захватывающ, не давая вам ни минуты покоя. Вы будете постоянно находиться в напряженной обстановке, в борьбе за свою жизнь и выживание. Кроме того, возможность играть в многопользовательском режиме добавляет игре дополнительный уровень волнения, позволяя вам сразиться с другими игроками за звание лучшего выжившего в этом мире апокалипсиса.
ㆍМод меню
ㆍМножитель атаки
ㆍРежим бога
ㆍСкорость передвижения врага
ㆍНеограниченное золото
ㆍБЕЗ РЕКЛАМЫ
Скачать Little Hero: Survival.io (Мод меню) 1.083 взлом
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