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TV Cast for Chromecast (Мод, Premium Unlocked)

TV Cast for Chromecast (Мод, Premium Unlocked) 1.3.9

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Версия:
1.3.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
EVOLLY.APP
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 11 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 162
Скриншоты
Описание

Вы можете использовать приложение для трансляции видео, музыки и фотографий со своего телефона в Chromecast. Наслаждайтесь отличными моментами развлечений с большим экраном, где вы можете слушать музыку, смотреть фильмы или играть в свои любимые игры. Возможность передачи высококачественного контента предоставляет приложению множество полезных функций. Благодаря простому и удобному интерфейсу вы просто выбираете свою любимую программу и нажимаете кнопку с надписью Нажмите здесь, чтобы запустить; выбранная вами программа будет проецироваться непосредственно на экран телевизора в высоком качестве.


 TV Cast для Chromecast предоставляет пользователям часы развлечений из их любимых шоу. Приложение предоставляет быстрый и удобный инструмент потоковой передачи через устройства с технологией литья в Chromecast с отличным качеством видео, чтобы наслаждаться лучшими из ваших любимых шоу. С помощью video and TV casting вы можете воспроизводить любое видео на своем Chromecast и смотреть его на большом экране.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать TV Cast for Chromecast (Мод, Premium Unlocked) 11 Мб Ссылка 2 11 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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