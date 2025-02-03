Описание

Вы можете использовать приложение для трансляции видео, музыки и фотографий со своего телефона в Chromecast. Наслаждайтесь отличными моментами развлечений с большим экраном, где вы можете слушать музыку, смотреть фильмы или играть в свои любимые игры. Возможность передачи высококачественного контента предоставляет приложению множество полезных функций. Благодаря простому и удобному интерфейсу вы просто выбираете свою любимую программу и нажимаете кнопку с надписью Нажмите здесь, чтобы запустить; выбранная вами программа будет проецироваться непосредственно на экран телевизора в высоком качестве.





TV Cast для Chromecast предоставляет пользователям часы развлечений из их любимых шоу. Приложение предоставляет быстрый и удобный инструмент потоковой передачи через устройства с технологией литья в Chromecast с отличным качеством видео, чтобы наслаждаться лучшими из ваших любимых шоу. С помощью video and TV casting вы можете воспроизводить любое видео на своем Chromecast и смотреть его на большом экране.