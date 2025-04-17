Версия:
14
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 17:49
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 839
Описание
Long Road Home (18+) - на грани того, чтобы его выгнали из дома, главный герой вынужден переехать к своей отчужденной сестре и ее семье. Новый дом главного героя имеет мрачное прошлое. Достаточно проработанная и интересная сюжетная линия, наличие откровенного контента, а также возможность самостоятельного выбора определенных действий, влияющих на финал, во время важных событий в жизни главного героя выделяют эту визуальную новеллу среди других тайтлов в Steam.
Эта визуальная новелла в стиле подкаста будет держать вас в напряжении, пока вы следите за ключевыми моментами истории. Независимо от ваших предпочтений — будь то ужасы, научная фантастика или что-то совершенно другое — «Долгая дорога домой» найдется для всех!
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