Описание

Long Road Home (18+) - на грани того, чтобы его выгнали из дома, главный герой вынужден переехать к своей отчужденной сестре и ее семье. Новый дом главного героя имеет мрачное прошлое. Достаточно проработанная и интересная сюжетная линия, наличие откровенного контента, а также возможность самостоятельного выбора определенных действий, влияющих на финал, во время важных событий в жизни главного героя выделяют эту визуальную новеллу среди других тайтлов в Steam.





Эта визуальная новелла в стиле подкаста будет держать вас в напряжении, пока вы следите за ключевыми моментами истории. Независимо от ваших предпочтений — будь то ужасы, научная фантастика или что-то совершенно другое — «Долгая дорога домой» найдется для всех!