Uni (18+) 0.52.115d
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Версия:
0.52.115d
Категория:
Обновлено:
2-06-2024, 16:26
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
8
Комментарии:
2
Просмотров:
27 404
Uni — это игра-симулятор свиданий, в которой рассказывается история молодой женщины, которая полностью контролирует свою судьбу, поскольку вы контролируете каждый аспект ее жизни с того дня, как впервые встретили ее. Поскольку она проводит каждый день, занимаясь различными делами и местами, ваши решения будут формировать ее личность, ее симпатии и антипатии, будущие амбиции и многое другое.
У тебя никогда не было такой власти над человеком, с которым ты на свидании! Вы сможете решить, как ей нравится проводить каждый день, как она выглядит и какой у нее характер. Каждое принятое вами решение может привести к новым возможностям, которые изменят историю в лучшую или в худшую сторону.
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