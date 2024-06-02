Uni — это игра-симулятор свиданий, в которой рассказывается история молодой женщины, которая полностью контролирует свою судьбу, поскольку вы контролируете каждый аспект ее жизни с того дня, как впервые встретили ее. Поскольку она проводит каждый день, занимаясь различными делами и местами, ваши решения будут формировать ее личность, ее симпатии и антипатии, будущие амбиции и многое другое.





У тебя никогда не было такой власти над человеком, с которым ты на свидании! Вы сможете решить, как ей нравится проводить каждый день, как она выглядит и какой у нее характер. Каждое принятое вами решение может привести к новым возможностям, которые изменят историю в лучшую или в худшую сторону.