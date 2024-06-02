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Uni (18+)

Uni (18+) 0.52.115d

8
1
Скачать (1.8 Гб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.52.115d
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
8
Комментарии:
2
Просмотров:
27 404

Uni — это игра-симулятор свиданий, в которой рассказывается история молодой женщины, которая полностью контролирует свою судьбу, поскольку вы контролируете каждый аспект ее жизни с того дня, как впервые встретили ее. Поскольку она проводит каждый день, занимаясь различными делами и местами, ваши решения будут формировать ее личность, ее симпатии и антипатии, будущие амбиции и многое другое.


У тебя никогда не было такой власти над человеком, с которым ты на свидании! Вы сможете решить, как ей нравится проводить каждый день, как она выглядит и какой у нее характер. Каждое принятое вами решение может привести к новым возможностям, которые изменят историю в лучшую или в худшую сторону.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать Uni (18+) 0.52.115d взлом

Скачать Uni (18+)
1.8 Гб
Ссылка 2
1.8 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Uni (18+)


Комментарии (2)
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Шифу
Шифу 23 сентября 2023 20:51
Где русский язык ? 🤬😡
0
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Евгений
Евгений 28 июля 2023 12:46
Сделайте хотя бы на одной игре русификатор
+5
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