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Sword Hero: Adventure Time (Мод Меню)

Sword Hero: Adventure Time (Мод Меню) 1.3.1

5
0
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
matchappgame
Версия:
1.3.1
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
id приложения:
com.matchappgame.swordsadventure
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
5
Комментарии:
0
Просмотров:
6 741

Добро пожаловать в мир Sword Hero: Adventure Time, захватывающей ролевой игры, где вас ждут бесконечные приключения, арены для сражений и эпические битвы с могущественными боссами. В этой игре вы примете на себя роль героя-мечника и отправитесь исследовать опасные подземелья, в которых скрываются зловещие силы.


Одной из захватывающих особенностей Sword Hero: Adventure Time является богатый выбор миссий и заданий. Вы будете исследовать различные локации, выполнять разнообразные задачи и сражаться с многочисленными противниками. Эти приключения придадут игре разнообразие и динамику.


Кроме того, игра предлагает возможность улучшать и экипировать своего героя, делая его сильнее для битв с темными силами. Арена также предоставляет шанс сразиться с другими игроками и продемонстрировать свои навыки в PvP-боях.


Скриншоты

Информация о модах

-XP Injection

-100% Drop Gem x9999

-Instant Kills All Monster in Map

-GodMod

-Damage Multiplier


Инструкция:
Нам нужно сделать это 2 шага.
Сначала установите STEP1.apk, загрузите игру. Выйдите, затем установите файл STEP2.apk.

 Теги темы: Мод меню, Режим бога

Скачать Sword Hero: Adventure Time (Мод Меню) 1.3.1 взлом

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Скачать Sword Hero: Adventure Time (Мод Меню) 130 Мб Ссылка 2 130 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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