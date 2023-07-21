Sword Hero: Adventure Time (Мод Меню) 1.3.1
Добро пожаловать в мир Sword Hero: Adventure Time, захватывающей ролевой игры, где вас ждут бесконечные приключения, арены для сражений и эпические битвы с могущественными боссами. В этой игре вы примете на себя роль героя-мечника и отправитесь исследовать опасные подземелья, в которых скрываются зловещие силы.
Одной из захватывающих особенностей Sword Hero: Adventure Time является богатый выбор миссий и заданий. Вы будете исследовать различные локации, выполнять разнообразные задачи и сражаться с многочисленными противниками. Эти приключения придадут игре разнообразие и динамику.
Кроме того, игра предлагает возможность улучшать и экипировать своего героя, делая его сильнее для битв с темными силами. Арена также предоставляет шанс сразиться с другими игроками и продемонстрировать свои навыки в PvP-боях.
-XP Injection
-100% Drop Gem x9999
-Instant Kills All Monster in Map
-GodMod
-Damage Multiplier
Инструкция:
Нам нужно сделать это 2 шага.
Сначала установите STEP1.apk, загрузите игру. Выйдите, затем установите файл STEP2.apk.
Скачать Sword Hero: Adventure Time (Мод Меню) 1.3.1 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство