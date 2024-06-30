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FairyTale Quest (Мод Меню)

FairyTale Quest (Мод Меню) 1.1.3

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Версия:
1.1.3
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
GameHatch
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 86 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
138

FairyTale Quest - это игра, которая погружает игроков в увлекательный мир фэнтези, полный загадок и приключений. В этой игре вы будете управлять командой искателей приключений, каждый из которых обладает своими уникальными навыками и способностями. Ваша задача - помочь этой команде преодолеть многочисленные преграды, сразиться с опасными врагами и решить разнообразные головоломки.


Одной из ключевых особенностей игры является постоянное развитие навыков ваших персонажей. Вы будете собирать трофеи и награды, которые помогут улучшить способности вашей команды. Также в игре есть особые артефакты, которые могут дать вам преимущество в боях.


Игра также предлагает комбинирование различных навыков и стратегий для достижения максимальных результатов. Это добавляет элемент тактики в геймплей и позволяет игрокам экспериментировать с разными подходами к решению задач.


Скриншоты

Информация о модах

МЕНЮ МОДОВ

Множитель урона

Множитель скорости передвижения

Навык, который всегда можно использовать

Всегда крит.

Режим бога

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