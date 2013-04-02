Описание

Увеличьте скорость своих двигателей и приготовьтесь к захватывающей поездке с SMX: Supermoto Vs. Мотокросс - лучшая гоночная игра по мотокроссу из когда-либо созданных! Эта динамичная видеоигра, включающая в себя соревнования по мотокроссу, супермото, фристайлу и эндурокроссу, позволяет вам испытать свои навыки на самых разных трассах. Поверхность трассы в этой игре может варьироваться от скользкой грязи до гладкого асфальта, так что водители любого уровня подготовки найдут себе занятие по душе. Поскольку игра все еще находится на ранней стадии разработки, игроки должны быть проинформированы о том, что могут быть некоторые ошибки. С другой стороны, разработчики игры постоянно обновляют и совершенствуют ее, чтобы предоставить игрокам наилучшие впечатления от гонок.





У вас никогда не будет ни минуты для себя, когда вы войдете в огромный мир мотокросса SMX. Наденьте шлем, чтобы подготовиться к покорению сложных трасс мотокросса. Паря в воздухе, вы будете выполнять фантастические трюки и преодолевать сложные препятствия, которые заставят ваше сердце биться чаще. Супермото — это гоночный стиль, в котором смешаны аспекты мотокросса и шоссейных гонок. Его скоростные прямые и крутые повороты привлекают людей, которые предпочитают гоночный опыт, отличный от того, что часто предлагается в других видах гонок. Это настоящая проверка вашего мастерства и способности адаптироваться при перемещении по внедорожным и дорожным участкам трассы.



