Rift Rapture (Мод, Много денег) 1.034
Rift Rapture - это захватывающий низкополигональный шутер от первого лица, где вам предстоит сражаться с полчищами зомби. Однако, особенностью игры является случайная генерация, что делает каждое прохождение локации уникальным. Подготовиться заранее и быть готовым ко всем ситуациям просто невозможно. Поэтому, вам следует быть внимательными и осторожными, собирать все доступные припасы на своем пути и спасать других персонажей, которые могут предоставить вам огневую поддержку. В случае необходимости, всегда будьте готовы оперативно перемещаться на более выгодные позиции.
Rift Rapture создает неповторимую атмосферу, постепенно увеличивая сложность игры, чтобы держать вас в напряжении. Фанаты отстрела мутантов оценят хорошо проработанный антураж, а также другие аспекты игры, которые гарантированно принесут удовлетворение и удовлетворят вашу жажду экшена. Вступите в бой, сражайтесь с зомби и докажите свои навыки в Rift Rapture - шутере, который ни на секунду не даст вам расслабиться.
Информация о модах
- МЕНЮ МОД
- Множитель выпадающих душ
- Неограниченная граната
- Большое расстояние автоматической съемки
- Неограниченные боеприпасы
- Неограниченная выносливость
- Бог Мод
- Бесплатное обновление
Информация: только ARM64
Скачать Rift Rapture (Мод, Много денег) 1.034 взлом
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