Rift Rapture - это захватывающий низкополигональный шутер от первого лица, где вам предстоит сражаться с полчищами зомби. Однако, особенностью игры является случайная генерация, что делает каждое прохождение локации уникальным. Подготовиться заранее и быть готовым ко всем ситуациям просто невозможно. Поэтому, вам следует быть внимательными и осторожными, собирать все доступные припасы на своем пути и спасать других персонажей, которые могут предоставить вам огневую поддержку. В случае необходимости, всегда будьте готовы оперативно перемещаться на более выгодные позиции.





Rift Rapture создает неповторимую атмосферу, постепенно увеличивая сложность игры, чтобы держать вас в напряжении. Фанаты отстрела мутантов оценят хорошо проработанный антураж, а также другие аспекты игры, которые гарантированно принесут удовлетворение и удовлетворят вашу жажду экшена. Вступите в бой, сражайтесь с зомби и докажите свои навыки в Rift Rapture - шутере, который ни на секунду не даст вам расслабиться.