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Rift Rapture (Мод, Много денег)

Rift Rapture (Мод, Много денег) 1.034

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Версия:
1.034
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Quiz & Trivia Games by Mno Go Apps
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 97 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 074

Rift Rapture - это захватывающий низкополигональный шутер от первого лица, где вам предстоит сражаться с полчищами зомби. Однако, особенностью игры является случайная генерация, что делает каждое прохождение локации уникальным. Подготовиться заранее и быть готовым ко всем ситуациям просто невозможно. Поэтому, вам следует быть внимательными и осторожными, собирать все доступные припасы на своем пути и спасать других персонажей, которые могут предоставить вам огневую поддержку. В случае необходимости, всегда будьте готовы оперативно перемещаться на более выгодные позиции.


Rift Rapture создает неповторимую атмосферу, постепенно увеличивая сложность игры, чтобы держать вас в напряжении. Фанаты отстрела мутантов оценят хорошо проработанный антураж, а также другие аспекты игры, которые гарантированно принесут удовлетворение и удовлетворят вашу жажду экшена. Вступите в бой, сражайтесь с зомби и докажите свои навыки в Rift Rapture - шутере, который ни на секунду не даст вам расслабиться.


Скриншоты

Информация о модах

  • МЕНЮ МОД
  • Множитель выпадающих душ
  • Неограниченная граната
  • Большое расстояние автоматической съемки
  • Неограниченные боеприпасы
  • Неограниченная выносливость
  • Бог Мод
  • Бесплатное обновление

Информация: только ARM64

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Скачать Rift Rapture (Мод, Много денег) 97 Мб Ссылка 2 97 Мб

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