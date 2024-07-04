android-1.ru / Игры / Эротические игры / Takeis Journey (18+)
Takeis Journey (18+)

Takeis Journey (18+) 0.25.1 Part 1

36
6
Скачать (1.8 Гб)
Нужно обновить?
Версия:
0.25.1 Part 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
57 475

Takeis Journey (18+) - У клана Такей была долгая и процветающая история, сосредоточенная на мирной и гражданской жизни. Однако их враги, давно питавшие злобу и зависть, наконец совершили предательский напад и уничтожили все, чего клан достиг веками. Теперь, осознав, что их семья скрывала от них, последний мужчина из клана Такей должен встать на защиту своих близких и спасти их из лап врага.


Одинокий и отчаянный, мужчина Такей бросается в смертельную схватку, готовый преодолеть любые преграды, чтобы вернуть своих близких и достичь мести за предательство. В этом опасном приключении он не будет один – куноичи, искусные и храбрые женщины из клана, станут его надежными союзницами. Они будут поддерживать его, предлагая свои уникальные навыки и радуя его своей присутствием.


Мужчина Такей будет сражаться с врагами, встречать опасности и раскрывать тайны, чтобы спасти своих близких и вернуть клану его славу и честь. Вместе с куноичи они будут создавать сильную команду, готовую противостоять злобным силам и преодолеть любые трудности.


Это история о преданности, смелости и силе семейных уз, о том, как даже в самых темных временах любовь и солидарность могут быть источником надежды и силы. Мужчина Такей и куноичи объединят свои усилия, чтобы преодолеть все препятствия и вернуть мир и справедливость в свой клан. Во время своего путешествия они познают не только опасность и борьбу, но и узнают о значимости семьи и жертвенности. Они будут расти как воины и как люди, понимая, что их сила исходит от внутренней решимости и любви к своим близким.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать Takeis Journey (18+) 0.25.1 Part 1 взлом

Скачать Takeis Journey (18+) 1.8 Гб Ссылка 2 1.8 Гб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Gamers Dream (18+)
Gamers Dream (18+)
Версия: 0.1
Subjugation League: Super Heroines in Peril (18+)
Subjugation League: Super Heroines in Peril (18+)
Версия: Demo
Naughty Neighbours (18+)
Naughty Neighbours (18+)
Версия: 0.30
Milfrim: The Elder fuck 69 (18+)
Milfrim: The Elder fuck 69 (18+)
Версия: 0.95
Ariana’s Perverted Diary (18+)
Ariana’s Perverted Diary (18+)
Версия: 0.6
Camp Klondike (18+)
Camp Klondike (18+)
Версия: Night Six Part One
A Deceitful Act (18+)
A Deceitful Act (18+)
Версия: 8.0
Vicious circle: Femdom Edition (18+)
Vicious circle: Femdom Edition (18+)
Версия: 0.75

Отзывы о Takeis Journey (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив