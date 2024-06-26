Naughty Neighbours (18+) - В роли Сьюзан Мюррей, привлекательной и жизнерадостной женщины, вы сталкиваетесь с вызовом, когда ваш муж Фил уезжает на двухмесячный проект. Это самое длительное время, когда он отсутствовал дома, и теперь на вас ложится ответственность за управление приемными детьми и поддержку соседей, Либби и Либби Адамс. Вам также предстоит продолжать свою волонтерскую работу в обществе.





Вы можете выбрать путь преданной жены и уважаемого члена общества, выполняя свои обязанности и поддерживая гармонию в семье. Однако, с другой стороны, возможно, вы поколеблетесь и уступите соблазнам, узнавая, насколько далеко может зайти ваше темное желание. Разве не интересно узнать, какие секреты скрывают новые соседи, которые только что переехали рядом?





Вам предстоит принимать сложные решения и исследовать глубины своей собственной природы, в то время как вы раскрываете тайны, которые могут быть скрыты в вашем окружении. Узнайте, какие темные секреты могут разрушить повседневность вашей жизни и влиять на судьбу ваших близких. Будете ли вы идти по пути безупречности или погрузитесь в загадочную и опасную "кроличью нору"? Решение за вами.