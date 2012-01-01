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Tiny Robots: Portal Escape (Мод, Батарея)

Tiny Robots: Portal Escape (Мод, Батарея) 0.46

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Версия:
0.46
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Snapbreak
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 121 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
810
Скриншоты
Описание

Tiny Robots: Portal Escape - это захватывающая головоломка с красивой графикой, которая расширяет вселенную роботов. В игре вас ждут уникальные локации, интересные задачи, нестандартные решения и харизматичные персонажи, которые сделают ваше игровое время увлекательным и увлекательным.


Проект не только предлагает игрокам множество уровней и заданий, но и планирует развиваться дальше, добавляя новые функции и игровые режимы. Это означает, что фанаты игр симпатичной графикой и затягивающего геймплея будут приятно удивлены исследованием новых возможностей и контента, которые появятся по мере прохождения игры.


Tiny Robots: Portal Escape предлагает вам возможность погрузиться в увлекательный мир роботов, где вы будете решать головоломки, находить пути к выходу и взаимодействовать с различными элементами окружающей среды. Будьте готовы к вызовам, которые будут стоять перед вами, и наслаждайтесь приятной атмосферой и дизайном игры. Если вы любите головоломки и ищете игру с красивой графикой и захватывающим геймплеем, то Tiny Robots: Portal Escape станет отличным выбором для вас. Вступите в мир роботов и помогите им справиться с вызовами и преодолеть преграды.


Информация о модах

Неограниченная Батарея

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Скачать Tiny Robots: Portal Escape (Мод, Батарея) v0.46 MOD APK

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Скачать Tiny Robots: Portal Escape (Мод, Батарея) 121 Мб Ссылка 2 121 Мб

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