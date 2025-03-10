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NOOB PLAYGROUND: Human Ragdoll (Мод, Без рекламы)

NOOB PLAYGROUND: Human Ragdoll (Мод, Без рекламы) 1.15.1

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3
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Версия:
1.15.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Nipo Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 48 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 138
Скриншоты
Описание

Игра-песочница, известная как NOOB PLAYGROUND: Human Ragdoll, разработана в стиле пиксельной графики и позволяет игрокам взаимодействовать с самыми разными персонажами, включая новичков и профессионалов, а также зомби. Игра на детской площадке поднимается на новый уровень азарта благодаря сложным механизмам тряпичной куклы. Геймплей похож на игровой процесс в песочнице, поскольку у игроков есть доступ ко многим кирпичикам, которые они могут использовать для строительства различных построек, включая дома нубов и других людей.


Интерактивность NOOB PLAYGROUND: Human Ragdoll — одна из лучших особенностей игры. В игре есть много взаимодействующих частей, каждую из которых можно перемещать, вращать, замораживать или активировать. Из-за включения физики рэгдолла игроки могут схватить нуба и ударить его о кирпичи, что заставит его разойтись эстетически красивым способом. Игроки могут взаимодействовать с различными объектами, чтобы наблюдать, как эти объекты влияют на физику тряпичных кукол игровых персонажей. Эта особенность способствует общей привлекательности игры.


Информация о модах

Без рекламы

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Скачать NOOB PLAYGROUND: Human Ragdoll (Мод, Без рекламы) v1.15.1 MOD APK

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Скачать NOOB PLAYGROUND: Human Ragdoll (Мод, Без рекламы) 48 Мб Ссылка 2 48 Мб

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