Описание

Chinese Parents - это увлекательный симулятор, который позволяет игрокам попробовать себя в роли родителя и воспитывать своего ребенка в китайской культуре с ее особенностями. Игра предлагает игрокам провести своего подопечного через различные этапы жизни, начиная с момента его рождения и заканчивая успешной сдачей экзамена, который имеет важное значение в китайском обществе.





В начале игры игроки могут выбрать определенные свойства и факторы для своего ребенка, а затем они будут заниматься его развитием и формированием знаний и навыков по мере его роста. В процессе игры игроков ожидают различные события и приключения, которые позволяют узнать больше о китайской культуре и традициях. Игра также предлагает большую вариативность и нелинейность, приводящие к разным вариантам финала - всего 100 возможных исходов.





Chinese Parents предлагает увлекательное и образовательное погружение в жизнь и культуру Китая. Игроки смогут научиться различным аспектам воспитания и образования, а также оценить значимость экзаменов и учебы в китайском обществе. Все это делает игру интересным и познавательным опытом для игроков, которые хотят провести время с удовольствием и расширить свои знания о китайской культуре.