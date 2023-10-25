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Chinese Parents (Полная версия)

Chinese Parents (Полная версия) 1.9.7

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Версия:
1.9.7
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Littoral Games
Категория:
Симуляторы / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 473 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 189
Скриншоты
Описание

Chinese Parents - это увлекательный симулятор, который позволяет игрокам попробовать себя в роли родителя и воспитывать своего ребенка в китайской культуре с ее особенностями. Игра предлагает игрокам провести своего подопечного через различные этапы жизни, начиная с момента его рождения и заканчивая успешной сдачей экзамена, который имеет важное значение в китайском обществе.


В начале игры игроки могут выбрать определенные свойства и факторы для своего ребенка, а затем они будут заниматься его развитием и формированием знаний и навыков по мере его роста. В процессе игры игроков ожидают различные события и приключения, которые позволяют узнать больше о китайской культуре и традициях. Игра также предлагает большую вариативность и нелинейность, приводящие к разным вариантам финала - всего 100 возможных исходов.


Chinese Parents предлагает увлекательное и образовательное погружение в жизнь и культуру Китая. Игроки смогут научиться различным аспектам воспитания и образования, а также оценить значимость экзаменов и учебы в китайском обществе. Все это делает игру интересным и познавательным опытом для игроков, которые хотят провести время с удовольствием и расширить свои знания о китайской культуре.


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Скачать Chinese Parents (Полная версия) 473 Мб Ссылка 2 473 Мб

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Отзывы о Chinese Parents (Полная версия)


Комментарии (1)
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Рустем
Рустем 25 октября 2023 20:38
Мод не работает. Как в неполной версии с гугл плея было, так и в этом моде. Не скачивайте.
-1
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