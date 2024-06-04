BrownDust2 - Adventure RPG (Мод, Режим бога) 1.60.9
Добро пожаловать в заманчивый мир BrownDust2, где необыкновенный игровой опыт больше не просто фантазия, а визуально ошеломляющая реальность. Независимо от того, являетесь ли вы опытным знатоком игр или любопытным новичком, удивительно сложная высококачественная 2D-графика игры поразит вас и очарует ваши чувства. Празднование запуска в самом разгаре, предлагая «Бесконечные розыгрыши», пока вы не схватите своего любимого персонажа. Кроме того, просто войдя в систему, вы получите контракт на ★5. Вот что мы называем теплым игровым приемом!
Искусство и технология объединяются в BrownDust2, где высококлассные иллюстраторы оживляют персонажей с помощью технологии Live 2D. Погрузитесь в красиво оформленные поля, которые украсят ваши приключения. Уникальное трогательное очарование каждого персонажа подчеркивается изысканным уровнем детализации каждого аспекта дизайна, превращая ваш опыт в игру и визуальный праздник.
Функции:
Информация об убийстве одним ударом:
- Связано с врагом. Включите урон, когда ваш ход, отключите, когда враг пойдет.
-Исход боя предопределен сервером, присоединяйтесь к бою только с одним персонажем, чтобы получить только одного персонажа мертвым в конце боя.
- Работать только на устройстве без рут-доступа, работать только на эмуляторе без рут-доступа.
MOD V2
- МЕНЮ МОД
- НЕСКОЛЬКО Урон
- ОБОРОНА МНОГОКРАТНАЯ
- ПЕРЕМЕСТИТЬ СПД НЕСКОЛЬКО
- ХОРОШАЯ МОДА
- МОБ ВСЕГДА ПРОПУСКАЕТ
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