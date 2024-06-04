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BrownDust2 - Adventure RPG (Мод, Режим бога)

BrownDust2 - Adventure RPG (Мод, Режим бога) 1.60.9

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Скачать (430 Мб)
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Требования:
Android 8.0
Разработчик:
NEOWIZ
Версия:
1.60.9
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 430 Мб
id приложения:
com.neowizgames.game.browndust2
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
2 518

Добро пожаловать в заманчивый мир BrownDust2, где необыкновенный игровой опыт больше не просто фантазия, а визуально ошеломляющая реальность. Независимо от того, являетесь ли вы опытным знатоком игр или любопытным новичком, удивительно сложная высококачественная 2D-графика игры поразит вас и очарует ваши чувства. Празднование запуска в самом разгаре, предлагая «Бесконечные розыгрыши», пока вы не схватите своего любимого персонажа. Кроме того, просто войдя в систему, вы получите контракт на ★5. Вот что мы называем теплым игровым приемом!


Искусство и технология объединяются в BrownDust2, где высококлассные иллюстраторы оживляют персонажей с помощью технологии Live 2D. Погрузитесь в красиво оформленные поля, которые украсят ваши приключения. Уникальное трогательное очарование каждого персонажа подчеркивается изысканным уровнем детализации каждого аспекта дизайна, превращая ваш опыт в игру и визуальный праздник.


Скриншоты

Информация о модах

Функции:


Информация об убийстве одним ударом:

- Связано с врагом. Включите урон, когда ваш ход, отключите, когда враг пойдет.

-Исход боя предопределен сервером, присоединяйтесь к бою только с одним персонажем, чтобы получить только одного персонажа мертвым в конце боя.

- Работать только на устройстве без рут-доступа, работать только на эмуляторе без рут-доступа.


MOD V2

  • МЕНЮ МОД
  • НЕСКОЛЬКО Урон
  • ОБОРОНА МНОГОКРАТНАЯ
  • ПЕРЕМЕСТИТЬ СПД НЕСКОЛЬКО
  • ХОРОШАЯ МОДА
  • МОБ ВСЕГДА ПРОПУСКАЕТ
 Теги темы: Режим бога

Скачать BrownDust2 - Adventure RPG (Мод, Режим бога) 1.60.9 взлом

Скачать из Google Play
MOD V2
430 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
430 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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