Добро пожаловать в заманчивый мир BrownDust2, где необыкновенный игровой опыт больше не просто фантазия, а визуально ошеломляющая реальность. Независимо от того, являетесь ли вы опытным знатоком игр или любопытным новичком, удивительно сложная высококачественная 2D-графика игры поразит вас и очарует ваши чувства. Празднование запуска в самом разгаре, предлагая «Бесконечные розыгрыши», пока вы не схватите своего любимого персонажа. Кроме того, просто войдя в систему, вы получите контракт на ★5. Вот что мы называем теплым игровым приемом!





Искусство и технология объединяются в BrownDust2, где высококлассные иллюстраторы оживляют персонажей с помощью технологии Live 2D. Погрузитесь в красиво оформленные поля, которые украсят ваши приключения. Уникальное трогательное очарование каждого персонажа подчеркивается изысканным уровнем детализации каждого аспекта дизайна, превращая ваш опыт в игру и визуальный праздник.