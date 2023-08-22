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DYSMANTLE (Мод, Unlocked)

DYSMANTLE (Мод, Unlocked) 1.4.0.41

32
86
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Версия:
1.4.0.41
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
10tons Ltd
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 839 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 678
Скриншоты
Описание

DYSMANTLE - Посреди этого проклятого острова, в мире, преобразившемся в результате ужасных событий, ваша конечная цель - преодолеть все преграды и осуществить дерзкий побег. Однако перед тем как достичь свободы, вам предстоит пройти через горько-сладкую симфонию этого апокалипсиса.


В этом мире, захваченном чудовищными существами, вы столкнетесь с безжалостными преградами и опасностями. Природа сама поднялась против человечества, и вы будете вынуждены сражаться за выживание. Чтобы преодолеть эти испытания, вам потребуется смекалка, сила и мастерство. Возможно, вы найдете союзников на этом пути, других выживших, готовых сражаться рядом с вами.


Горько-сладкая симфония этого апокалипсиса раскроется перед вами во всей своей мрачной красоте. Вы будете ощущать вкус отчаяния и надежды, страха и доблести, печали и радости. Ваши решения будут иметь последствия, и каждое действие приведет вас ближе к вашей цели или отдаляет от нее.


Итак, готовьтесь к невероятному путешествию через проклятый остров, преодолевайте преграды, сражайтесь с чудовищами и ищите пути к свободе. В этом апокалиптическом мире только самые смелые и настойчивые смогут выжить и добиться своей цели.


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 Теги темы: Unlocked

Скачать DYSMANTLE (Мод, Unlocked) v1.4.0.41 MOD APK

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Скачать DYSMANTLE (Мод, Unlocked) 839 Мб Ссылка 2 839 Мб

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Отзывы о DYSMANTLE (Мод, Unlocked)


Комментарии (5)
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Федор
Федор 30 августа 2024 13:41
Настоящий шедевр. Однозначно - 10 из 10.
+3
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Sirena ))
Sirena )) 1 сентября 2023 16:04
AndoMan78,
согласна!
Это моя самая любимая игра. Она вообще самая популярная в своем зомби-жанре ;)
-40
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AndoMan78
AndoMan78 31 августа 2023 15:59
Лучшая игра про зомби с видом сверху. Хотелось бы городскую локацию ( DLC Город) и больше огнестрельного оружия. ❤
-43
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Miko
Miko 23 августа 2023 09:52
Самая лучшая игра!
-47
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Гений
Гений 22 августа 2023 08:34
Можете не скачивать, мод не работает
+57
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