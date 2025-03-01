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NewsBreak: Local News & Alerts (Мод, Без рекламы)

NewsBreak: Local News & Alerts (Мод, Без рекламы) 25.9.0

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Версия:
25.9.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Particle Media Inc.
Категория:
Программы / Новостные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 37 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
565
Скриншоты
Описание

NewsBreak: Local News & Alerts  предоставляет вам множество увлекательных новостей со всего мира, охватывающих широкий круг тем и обладающих интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. При доступе к текущим и достоверным новостям пользовательский интерфейс приложения адаптируется и превосходен, что обеспечивает максимальное удобство работы с пользователем.


NewsBreak: Local News & Alerts предоставляет обновления новостей в режиме реального времени и может предоставить вам интересные новости для чтения, чтобы лучше понять, что происходит на местном и глобальном уровнях. Вы можете прочитать сколько угодно новостей о различных дисциплинах, таких как военные, спорт, политика, мода и многие другие. Вы можете адаптировать свой индивидуальный пользовательский интерфейс, чтобы у вас всегда был доступ к наиболее важным новостям, относящимся к вам, независимо от жанра или сферы интересов.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать NewsBreak: Local News & Alerts (Мод, Без рекламы) v25.9.0 MOD APK

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Скачать NewsBreak: Local News & Alerts (Мод, Без рекламы) 37 Мб Ссылка 2 37 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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