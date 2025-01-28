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Bundle Breaking News (Мод, Premium Unlocked)

Bundle Breaking News (Мод, Premium Unlocked) 5.1.40

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Версия:
5.1.40
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Bundle News
Категория:
Программы / Новостные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 38 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
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Описание

Bundle Breaking News — это идеальный инструмент для тех, кто хочет быть в курсе самых актуальных событий мира, не тратя время на множество различных источников. В эпоху информационной перегрузки это приложение предоставляет персонализированную подборку мировых новостей, срочных оповещений и актуальных событий, которые имеют значение для пользователя.


Что делает Bundle Breaking News уникальным? Приложение собирает только проверенную и важную информацию, избавляя от лишних новостных источников. Оно позволяет настраивать уведомления, чтобы пользователи могли получать только те новости, которые им действительно интересны. Если вы хотите быть в центре событий, получать важные обновления в реальном времени и не пропускать ключевые моменты, это приложение станет вашим надежным источником информации.


Простота использования и удобный интерфейс позволяют пользователям мгновенно узнавать последние события, не перегружая их лишними деталями. Все, что вам нужно, — это открыть приложение и наслаждаться лаконичной и точной подачей самых актуальных новостей, которые влияют на ваш мир.


Bundle Breaking News — это не просто новостное приложение, это ваш персонализированный помощник для отслеживания событий, который помогает быть в курсе всего важного без лишних усилий.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Bundle Breaking News (Мод, Premium Unlocked) 38 Мб Ссылка 2 38 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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