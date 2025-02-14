Описание

EL PAÍS отправит вас в приключения в далекие страны, поможет найти редкие сокровища и погрузит в мир искусства и культуры. Приложение EL PAÍS обеспечивает доступ к нескольким изданиям, опубликованным в Испании, США, Бразилии, Великобритании и Каталонии. Погрузитесь в разнообразие отчетов и точек зрения со всего мира, которые всегда у вас под рукой. EL PAÍS поможет вам, независимо от того, насколько узок ваш фокус или насколько обширен ваш кругозор.





Многие части и дополнения доступны для изучения в этом приложении. Каждый раздел представляет собой портал в захватывающую новую вселенную, от захватывающего EL PAÍS Semanal до вызывающего страсть к путешествиям El Viajero. ICON — это место, где можно быть в курсе всего нового в мире стиля, искусства и культуры. Babelia приглашает вас исследовать мир литературы и глубоких мыслей. Инсайты Cinco Das ждут людей, живо интересующихся бизнесом и финансами. Независимо от ваших интересов, в нем есть отдел, который перенесет вас в новый мир информации и веселья.