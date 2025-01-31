Версия:
4.14
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
New Scientist
Обновлено:
Вчера, 15:37
Возраст:
Требуется места:
≈ 25 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
New Scientist — это точный и оперативный источник новостей, предоставляющий пользователям самые свежие и актуальные статьи в удобном формате. Здесь вы найдете мгновенно обновляемые публикации, отсортированные по времени выхода, интересующим вас темам или самым важным событиям со всего мира.
Приложение охватывает широкий спектр новостей в таких областях, как наука, здоровье, технологии, политика, экология и многое другое. Благодаря огромному новостному архиву и молниеносной публикации новых материалов, вы всегда будете в курсе последних событий, где бы вы ни находились. New Scientist — ваш персональный гид в мире знаний и актуальной информации!
Информация о модах
Премиум разблокирован
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