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New Scientist (Мод, Premium Unlocked)

New Scientist (Мод, Premium Unlocked) 4.14

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Версия:
4.14
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
New Scientist
Категория:
Программы / Новостные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 25 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

New Scientist — это точный и оперативный источник новостей, предоставляющий пользователям самые свежие и актуальные статьи в удобном формате. Здесь вы найдете мгновенно обновляемые публикации, отсортированные по времени выхода, интересующим вас темам или самым важным событиям со всего мира.


Приложение охватывает широкий спектр новостей в таких областях, как наука, здоровье, технологии, политика, экология и многое другое. Благодаря огромному новостному архиву и молниеносной публикации новых материалов, вы всегда будете в курсе последних событий, где бы вы ни находились. New Scientist — ваш персональный гид в мире знаний и актуальной информации!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать New Scientist (Мод, Premium Unlocked) 25 Мб Ссылка 2 25 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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