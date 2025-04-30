Podcast & Radio - Castmix 5.9.10
Вам надоело переключаться между программами, чтобы слушать радио в прямом эфире, читать любимые RSS-каналы и организовывать эпизоды подкастов? Остановитесь прямо сейчас! CastMix собирается изменить то, как вы взаимодействуете со звуком, предоставив единую платформу для всех ваших аудиотребований. Это лучшее приложение для людей, которые любят подкасты, радио и чтение, благодаря своему интуитивно понятному дизайну и обширным функциям. Давайте рассмотрим самые популярные функции приложения.
Теперь найти любимый подкаст стало проще, чем когда-либо. CastMix — это приложение, которое предоставит вам список подкастов, соответствующих вашим критериям поиска на основе введенного вами имени или фраз. Кроме того, вы можете исследовать подкасты по жанру, что позволит вам находить новые шоу в вашем любимом подкасте. Когда вы найдете понравившийся подкаст, все, что вам нужно сделать, это подписаться, и вы будете автоматически получать обновления каждый раз, когда появляется новый эпизод. Это приложение позволяет вам загружать эпизоды для прослушивания офлайн, чтобы вам всегда было интересно.
Разблокированы профессиональные/платные функции;
Отключены/удалены нежелательные разрешения + приемники + поставщики + службы;
Оптимизированная и сглаженная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
Рекламные ссылки удалены, а методы вызова аннулированы;
Видимость рекламных макетов отключена;
Отключена проверка установочного пакета Google Play Store;
Отладочный код удален;
Удалить имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
Языки: Полная поддержка нескольких языков;
Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
Исходная подпись пакета изменена.
Скачать Podcast & Radio - Castmix v5.9.10 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.