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Le Monde, Actualités en direct (Мод, Premium Unlocked)

Le Monde, Actualités en direct (Мод, Premium Unlocked) 9.13

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Версия:
9.13
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Le Monde
Категория:
Программы / Новостные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 13 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
211
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Описание

Благодаря оповещениям, трансляциям и постоянной ленте новостей Le Monde, наши редакторы обещают держать вас в курсе всех последних событий. Это включает в себя все наши новости, будь то опубликованные в газете или доступные онлайн, а также независимо от того, доступны ли они всем пользователям или только подписчикам. Мы предоставляем разнообразный контент, включая статьи, подкасты, видео, графику и изображения. 


Это быстрый доступ к нашим актуальным событиям и материалам. Мы также старались сделать чтение статей более удобным, добавив дополнительные опции, такие как темный режим и возможность изменения размера шрифта. Вы можете выбрать конкретные ленты новостей, которые вас интересуют, и читать их в удобное для вас время. Это позволяет вам поддерживать текущий темп жизни и быть в курсе всех важных событий, включая международные новости, спортивные события, деловые новости, события в области науки, культуры и искусства.



Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Le Monde, Actualités en direct (Мод, Premium Unlocked) 13 Мб Ссылка 2 13 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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