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Herald Sun (Мод, Premium Unlocked)

Herald Sun (Мод, Premium Unlocked) 9.7.1

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Версия:
9.7.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
NDM
Категория:
Программы / Новостные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 42 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
302
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Описание

Приложение Herald Sun — ваш билет в захватывающий мир новостей. Это приложение идеально подходит для любителей новостей, любителей спорта или тех, кто любит быть в курсе. Приложение Herald Sun является обязательным для всех, кто ищет захватывающий новостной опыт, благодаря широкому спектру функций, предназначенных для предоставления вам новейших статей и поддержания вашего интереса.


Вам надоело искать новости, которые не имеют ничего общего с тем, что вас волнует? Остановись прямо там! Вы можете настроить свой новостной опыт с помощью приложения Herald Sun. Настройте свою новостную ленту, выбрав предпочтительный географический регион, журналистов, темы и спортивные лиги/команды. С этими индивидуальными настройками получить доступ к наиболее важной для вас информации очень просто. Пришло время пропустить лишнее и сразу перейти к сути новостей.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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