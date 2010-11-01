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aProfiles - Auto tasks (Мод, Premium Unlocked)

aProfiles - Auto tasks 3.64

Unlocked
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Версия:
3.64
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Sam Lu
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 6 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
304
Скриншоты
Описание

Кроме того, aProfiles - Auto tasks позволяет вам свободно активировать режимы, не ограничиваясь каким-либо аспектом процесса. При переключении между режимами приложение уведомит вас о любых важных изменениях соответствующими сообщениями. Приложение также создаст для вас виджеты на главном экране, облегчая выполнение операций и ускоряя активацию. Пользователи могут изменять игровые режимы и правила по своему усмотрению, используя функцию перетаскивания.


Если вы загрузите  aProfiles - Auto tasks, вы сможете изменить текущие правила или настройки конфиденциальности вашего мобильного устройства. Когда пользователь пытается заснуть или отвлекается каким-либо иным образом, он может быстро переключиться в беззвучный режим, режим вибрации или даже режим «Не беспокоить». Пользователи также могут изменить время работы режима. Когда таймер истечет, режимы вернутся к своей первоначальной конфигурации. Это экономит ваше время и усилия, устраняя необходимость редактирования каждого режима по отдельности.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать aProfiles - Auto tasks (Мод, Premium Unlocked) v3.64 MOD APK

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Скачать aProfiles - Auto tasks (Мод, Premium Unlocked) 6 Мб Ссылка 2 6 Мб

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