Описание

Кроме того, aProfiles - Auto tasks позволяет вам свободно активировать режимы, не ограничиваясь каким-либо аспектом процесса. При переключении между режимами приложение уведомит вас о любых важных изменениях соответствующими сообщениями. Приложение также создаст для вас виджеты на главном экране, облегчая выполнение операций и ускоряя активацию. Пользователи могут изменять игровые режимы и правила по своему усмотрению, используя функцию перетаскивания.





Если вы загрузите aProfiles - Auto tasks, вы сможете изменить текущие правила или настройки конфиденциальности вашего мобильного устройства. Когда пользователь пытается заснуть или отвлекается каким-либо иным образом, он может быстро переключиться в беззвучный режим, режим вибрации или даже режим «Не беспокоить». Пользователи также могут изменить время работы режима. Когда таймер истечет, режимы вернутся к своей первоначальной конфигурации. Это экономит ваше время и усилия, устраняя необходимость редактирования каждого режима по отдельности.