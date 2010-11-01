Описание

BlockaNet — идеальный выбор для более безопасных прокси-серверов. Система перечисляет множество онлайн-прокси, таких как HTTP, SOCKS4 и SOCKS5. Для подключения устройства к интернету потребуется поддержка посредника, и приложение может это сделать. IP-адрес сервера будет изменен в соответствии с вашими настройками в таблице. Таким образом, ваши действия по просмотру и поиску информации не будут раскрыты. Эти поддельные IP-адреса будут соответствовать контенту, к которому вы хотите получить доступ. Все предоставленные прокси доступны и бесплатны. Пользователям разрешено устанавливать и применять эту замечательную функцию на телефонах и даже на планшетах.





Информация с ограниченным доступом появится после того, как пользователь настроит прокси. BlockaNet поддерживает доступ пользователей к частным информационным ресурсам. Доступ будет расширен, и вам будет предоставлено больше информации. Доступ к Интернету через подключение к прокси-серверу также повышает конфиденциальность контента. Никто не будет отслеживать вас, потому что все делается анонимно. Система приступит к защите устройства и хранящейся на нем информации. Подключение к общедоступному Wi-Fi также более безопасно, если приложение установлено. Хотя все зашифровано, вы все равно должны быть особенно осторожны с конфиденциальной информацией. Система продолжит обновление, чтобы расширить список доступных прокси.



