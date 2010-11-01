android-1.ru / Программы / Инструменты / BlockaNet: Список прокси (Мод, Pro Unlocked)
BlockaNet: Список прокси (Мод, Pro Unlocked)

BlockaNet: Список прокси (Мод, Pro Unlocked) 2.26

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
2.26
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BlindZone
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 13 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
388
Скриншоты
Описание

BlockaNet — идеальный выбор для более безопасных прокси-серверов. Система перечисляет множество онлайн-прокси, таких как HTTP, SOCKS4 и SOCKS5. Для подключения устройства к интернету потребуется поддержка посредника, и приложение может это сделать. IP-адрес сервера будет изменен в соответствии с вашими настройками в таблице. Таким образом, ваши действия по просмотру и поиску информации не будут раскрыты. Эти поддельные IP-адреса будут соответствовать контенту, к которому вы хотите получить доступ. Все предоставленные прокси доступны и бесплатны. Пользователям разрешено устанавливать и применять эту замечательную функцию на телефонах и даже на планшетах.


Информация с ограниченным доступом появится после того, как пользователь настроит прокси. BlockaNet поддерживает доступ пользователей к частным информационным ресурсам. Доступ будет расширен, и вам будет предоставлено больше информации. Доступ к Интернету через подключение к прокси-серверу также повышает конфиденциальность контента. Никто не будет отслеживать вас, потому что все делается анонимно. Система приступит к защите устройства и хранящейся на нем информации. Подключение к общедоступному Wi-Fi также более безопасно, если приложение установлено. Хотя все зашифровано, вы все равно должны быть особенно осторожны с конфиденциальной информацией. Система продолжит обновление, чтобы расширить список доступных прокси.



Информация о модах

Pro разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать BlockaNet: Список прокси (Мод, Pro Unlocked) v2.26 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать BlockaNet: Список прокси (Мод, Pro Unlocked) 13 Мб Ссылка 2 13 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
aProfiles - Auto tasks (Мод, Premium Unlocked)
aProfiles - Auto tasks (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3.61
FocusX:блокировщик уведомлений (Мод, Premium Unlocked)
FocusX:блокировщик уведомлений (Мод, Premium Unlocked)
Version: 2.1.31
PPTX, Word, PDF - All Office (Мод, Premium Unlocked)
PPTX, Word, PDF - All Office (Мод, Premium Unlocked)
Version: 4.0.9
Xproguard Password Manager (Полная версия)
Xproguard Password Manager (Полная версия)
Version: 1.1.4
U-PLAY: torrent movies & shows (Полная версия)
U-PLAY: torrent movies & shows (Полная версия)
Version: 1.0.0
Портативный WiFi Hotspot (Мод, Premium Unlocked)
Портативный WiFi Hotspot (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3.8.1.2
3C Battery Manager (Мод, Premium Unlocked)
3C Battery Manager (Мод, Premium Unlocked)
Version: 4.7.5
Edge Gestures (Мод Extra)
Edge Gestures (Мод Extra)
Version: 1.11.10

Отзывы о BlockaNet: Список прокси (Мод, Pro Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив