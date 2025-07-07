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Mod One Block for MCPE (Мод, Unlocked)

Mod One Block for MCPE (Мод, Unlocked) v2.2.3.1

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Версия:
2.2.3.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Cards
Категория:
Приключения / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 12:39
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 23 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
359
Описание

Добро пожаловать в захватывающую вселенную Mod One Block, вашего верного компаньона в мире Minecraft Pocket Edition (MCPE)! Здесь вас ждет увлекательное и необычайное приключение, которое начинается с небольшой площади под вашими виртуальными ногами и раскрывается во всей своей красоте и разнообразии.


В этой захватывающей вселенной вы будете иметь возможность разнообразить свой игровой опыт с помощью различных модификаций и дополнений. Станьте архитектором своего мира, стройте уникальные постройки и создавайте свои собственные правила игры.


Очарование приключения на выживание здесь не знает границ. Открывайте новые возможности и ресурсы, исследуя мир вокруг себя. Найдите способы выжить в условиях, которые будут ставить перед вами различные испытания и препятствия. Присоединитесь к другим игрокам, чтобы создать команду и разделить радости и трудности путешествия. Или отправьтесь в одиночное путешествие, чтобы прокладывать свой путь по своим правилам.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Mod One Block for MCPE (Мод, Unlocked) v2.2.3.1 MOD APK

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Скачать Mod One Block for MCPE (Мод, Unlocked) 23 Мб Ссылка 2 23 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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