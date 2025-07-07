Добро пожаловать в захватывающую вселенную Mod One Block, вашего верного компаньона в мире Minecraft Pocket Edition (MCPE)! Здесь вас ждет увлекательное и необычайное приключение, которое начинается с небольшой площади под вашими виртуальными ногами и раскрывается во всей своей красоте и разнообразии.
В этой захватывающей вселенной вы будете иметь возможность разнообразить свой игровой опыт с помощью различных модификаций и дополнений. Станьте архитектором своего мира, стройте уникальные постройки и создавайте свои собственные правила игры.
Очарование приключения на выживание здесь не знает границ. Открывайте новые возможности и ресурсы, исследуя мир вокруг себя. Найдите способы выжить в условиях, которые будут ставить перед вами различные испытания и препятствия. Присоединитесь к другим игрокам, чтобы создать команду и разделить радости и трудности путешествия. Или отправьтесь в одиночное путешествие, чтобы прокладывать свой путь по своим правилам.
Премиум разблокирован
Скачать Mod One Block for MCPE (Мод, Unlocked) v2.2.3.1 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.