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Slime Village (Мод меню)

Slime Village (Мод меню) 0.7.9

Исследуйте уникальные заводы и сражайтесь с грозными противниками
7
1
Скачать (120 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Seikami
Версия:
0.7.9
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 120 Мб
id приложения:
com.seikami.slime.village
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
7
Комментарии:
1
Просмотров:
3 430

Добро пожаловать в удивительный мир "Slime Village"! Здесь вас ждет не только обычная игра, но и захватывающее путешествие в мир создания героев. Откройте для себя заводы, в которых происходит производство этих невероятных персонажей, и отправьтесь в эпические сражения с грозными противниками, которые поджидают вас в этом скользком, но захватывающем приключении.


"Slime Village" предоставляет вам возможность окунуться в процесс создания героев с нуля. Заводы, где оживают новые персонажи, придают игре уникальный шарм. Вы сможете наблюдать, как из маленьких и безобидных слизней рождаются настоящие герои, готовые сразиться с опасными врагами.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Неограниченное количество драгоценных камней
  • Неограниченное количество монет (купить в магазине)
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Неограниченное количество звезд души
  • Скорость игры
  • Без рекламы
 Теги темы: Мод меню

Скачать Slime Village (Мод меню) 0.7.9 взлом

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Скачать Slime Village (Мод меню)
120 Мб
Ссылка 2
120 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Slime Village (Мод меню)


Комментарии (1)
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Гость Kirill
Гость Kirill 28 мая 2024 14:07
Извинете у меня нету бесконечных гемов у меня их 0
-1
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