Добро пожаловать в удивительный мир "Slime Village"! Здесь вас ждет не только обычная игра, но и захватывающее путешествие в мир создания героев. Откройте для себя заводы, в которых происходит производство этих невероятных персонажей, и отправьтесь в эпические сражения с грозными противниками, которые поджидают вас в этом скользком, но захватывающем приключении.





"Slime Village" предоставляет вам возможность окунуться в процесс создания героев с нуля. Заводы, где оживают новые персонажи, придают игре уникальный шарм. Вы сможете наблюдать, как из маленьких и безобидных слизней рождаются настоящие герои, готовые сразиться с опасными врагами.