Slime Village (Мод меню) 0.7.9
Исследуйте уникальные заводы и сражайтесь с грозными противниками
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Версия:
0.7.9
Категория:
Обновлено:
2-06-2024, 12:45
Возраст:
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
7
Комментарии:
1
Просмотров:
3 430
Добро пожаловать в удивительный мир "Slime Village"! Здесь вас ждет не только обычная игра, но и захватывающее путешествие в мир создания героев. Откройте для себя заводы, в которых происходит производство этих невероятных персонажей, и отправьтесь в эпические сражения с грозными противниками, которые поджидают вас в этом скользком, но захватывающем приключении.
"Slime Village" предоставляет вам возможность окунуться в процесс создания героев с нуля. Заводы, где оживают новые персонажи, придают игре уникальный шарм. Вы сможете наблюдать, как из маленьких и безобидных слизней рождаются настоящие герои, готовые сразиться с опасными врагами.
Информация о модах
- МЕНЮ МОД
- Неограниченное количество драгоценных камней
- Неограниченное количество монет (купить в магазине)
- Неограниченное количество бриллиантов
- Неограниченное количество звезд души
- Скорость игры
- Без рекламы
Скачать Slime Village (Мод меню) 0.7.9 взлом
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