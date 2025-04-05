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Исторический календарь (Мод, Premium Unlocked)

Исторический календарь (Мод, Premium Unlocked) 6.1.0

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Версия:
6.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Alexandru C. Ene
Категория:
Обучающие / Программы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 7 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
448
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Описание

Исторический календарь — это не просто инструмент для обновления даты и года, но также инструмент, помогающий понять историю человечества и жизненные параметры. Люди могут нажать, чтобы найти статьи, связанные с событиями или новостями дня, чтобы получить больше полезных знаний. Кроме того, приложение также предлагает развлекательные викторины, которые проверят вашу память на национальные и международные исторические события.


Вы можете найти тысячи полезных вещей в одном приложении «Исторический календарь». Пользователям достаточно зарегистрировать язык и необходимую базовую информацию, чтобы приложение могло отфильтровывать интересующие их события. В каждом дне года происходят неожиданные события, о которых вы никогда не слышали; приложение предоставит вам эти полезные знания. По полезным ссылкам вложений вы можете нажать на них, чтобы найти статьи по интересующей вас теме. Вся информация достоверна и представлена в гибком интерфейсе со множеством полезных функций чтения.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Исторический календарь (Мод, Premium Unlocked) 7 Мб Ссылка 2 7 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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