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Doomsday Vanguard (Мод меню)

Doomsday Vanguard (Мод меню) 1.0.30

Станьте героем в апокалиптическом мире 1023 года
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
YU-one Game
Версия:
1.0.30
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 640 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 052

Doomsday Vanguard - В 1023 году вспыхнул вирус Z, принесший хаос на континенте. Этот страшный дар был послан организацией, одержимой желанием свергнуть правящий режим. Вирус искажал жизнь и превращал существ в яростных монстров. Столетие спустя, на фоне этого апокалипсиса, три города остались непоколебимыми и сражаются с последствиями катастрофы.


Добро пожаловать в "Авангард Судного дня"! Здесь вы, уважаемый игрок, становитесь настоящим героем, отправляясь в путешествие по развалинам, защищая выживших и сражаясь с монстрами. Вам предстоит пройти через невероятные испытания, искать ресурсы и союзников, чтобы обеспечить будущее человечества в этом опустошенном мире. Готовы ли вы погрузиться в этот увлекательный мир, где каждое решение имеет значение?


Скриншоты

Информация о модах

1. Меню

2. Бесплатная покупка в приложении (включено по умолчанию)

3. Всегда критический удар

4. Более высокая скорость передвижения

5. Более быстрое время восстановления навыков

6. Автоматический сбор добычи

Примечание. Эта игра все еще очень новая, поэтому ожидается, что в ней будет несколько ошибок. особенно с пользовательским интерфейсом, переводом.

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Скачать Doomsday Vanguard (Мод меню) 1.0.30 взлом

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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Doomsday Vanguard (Мод меню)


Комментарии (1)
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Гость Даня
Гость Даня 20 ноября 2023 19:49
Не работают бесплатные покупки(((
+3
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