Doomsday Vanguard (Мод меню) 1.0.30
Станьте героем в апокалиптическом мире 1023 года
Doomsday Vanguard - В 1023 году вспыхнул вирус Z, принесший хаос на континенте. Этот страшный дар был послан организацией, одержимой желанием свергнуть правящий режим. Вирус искажал жизнь и превращал существ в яростных монстров. Столетие спустя, на фоне этого апокалипсиса, три города остались непоколебимыми и сражаются с последствиями катастрофы.
Добро пожаловать в "Авангард Судного дня"! Здесь вы, уважаемый игрок, становитесь настоящим героем, отправляясь в путешествие по развалинам, защищая выживших и сражаясь с монстрами. Вам предстоит пройти через невероятные испытания, искать ресурсы и союзников, чтобы обеспечить будущее человечества в этом опустошенном мире. Готовы ли вы погрузиться в этот увлекательный мир, где каждое решение имеет значение?
1. Меню
2. Бесплатная покупка в приложении (включено по умолчанию)
3. Всегда критический удар
4. Более высокая скорость передвижения
5. Более быстрое время восстановления навыков
6. Автоматический сбор добычи
Примечание. Эта игра все еще очень новая, поэтому ожидается, что в ней будет несколько ошибок. особенно с пользовательским интерфейсом, переводом.
Скачать Doomsday Vanguard (Мод меню) 1.0.30 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
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