Doomsday Vanguard - В 1023 году вспыхнул вирус Z, принесший хаос на континенте. Этот страшный дар был послан организацией, одержимой желанием свергнуть правящий режим. Вирус искажал жизнь и превращал существ в яростных монстров. Столетие спустя, на фоне этого апокалипсиса, три города остались непоколебимыми и сражаются с последствиями катастрофы.





Добро пожаловать в "Авангард Судного дня"! Здесь вы, уважаемый игрок, становитесь настоящим героем, отправляясь в путешествие по развалинам, защищая выживших и сражаясь с монстрами. Вам предстоит пройти через невероятные испытания, искать ресурсы и союзников, чтобы обеспечить будущее человечества в этом опустошенном мире. Готовы ли вы погрузиться в этот увлекательный мир, где каждое решение имеет значение?