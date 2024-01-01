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Motorsport Manager 4

Motorsport Manager 4 2024.1.0

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Требования:
Android 10
Разработчик:
Playsport Games
Версия:
2024.1.0
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 424 Мб
id приложения:
com.playsportgames.mmm2023
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
984

Motorsport Manager 4 - это игра, которая поднимает стратегию управления гоночной командой на новый уровень волнения и контроля. В этой игре вам предоставляется возможность создать и управлять своей гоночной командой с самого начала, и каждое ваше решение имеет значение. Это ваш шанс влиять на будущее мировых гонок.


Один из ключевых аспектов игры - выбор гонщиков для вашей команды. Выбирайте из исключительных гонщиков и собирайте команду, которая сможет достичь победы. Вам предстоит развивать навыки ваших гонщиков и разрабатывать мировой класс техники, чтобы создать конкурентоспособный автомобиль.


Вы будете контролировать каждый аспект работы вашей команды и принимать ключевые решения, влияющие на исход каждой гонки. Сотрудничество с гонщиками и постоянное совершенствование их производительности будет играть решающую роль. Стратегические решения, связанные с пит-стопами, также будут важными, чтобы обеспечить вашей команде преимущество на трассе.



Скриншоты

Информация о модах

Полная игра

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Скачать Motorsport Manager 4
424 Мб
Ссылка 2
424 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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