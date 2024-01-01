Motorsport Manager 4 - это игра, которая поднимает стратегию управления гоночной командой на новый уровень волнения и контроля. В этой игре вам предоставляется возможность создать и управлять своей гоночной командой с самого начала, и каждое ваше решение имеет значение. Это ваш шанс влиять на будущее мировых гонок.





Один из ключевых аспектов игры - выбор гонщиков для вашей команды. Выбирайте из исключительных гонщиков и собирайте команду, которая сможет достичь победы. Вам предстоит развивать навыки ваших гонщиков и разрабатывать мировой класс техники, чтобы создать конкурентоспособный автомобиль.





Вы будете контролировать каждый аспект работы вашей команды и принимать ключевые решения, влияющие на исход каждой гонки. Сотрудничество с гонщиками и постоянное совершенствование их производительности будет играть решающую роль. Стратегические решения, связанные с пит-стопами, также будут важными, чтобы обеспечить вашей команде преимущество на трассе.



